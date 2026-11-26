Veruschka, contessa prussiana e pioniera del body painting, è morta a 87 anni. Tra moda, cinema e arte, la sua carriera ha legato l'Italia alla scena internazionale.

La supermodella Veruschka, al secolo Vera, contessa prussiana, è morta all'età di 87 anni, circondata da amici e familiari. Musa di Michelangelo Antonioni e di Richard Avedon, è stata una pioniera del body painting e ha attraversato l'intero Novecento lasciando un segno profondo nella moda e nell'arte.

La sua storia comincia a Königsberg, nella Prussia orientale, dove Vera nacque il 14 maggio 1939. Figlia del conte Heinrich von Lehndorff-Steinort, crebbe in un ambiente aristocratico, prima di trasferirsi in Occidente e di costruire una carriera che avrebbe unito Germania, Italia e Stati Uniti.

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Dalla Prussia alla moda internazionale

Veruschka fu lanciata nel mondo della moda internazionale nel 1965 dal fotografo fiorentino Franco Rubartelli, con cui condivise la vita e numerosi servizi fotografici. Il loro lavoro comune li portò nel deserto dell'Arizona, in Brasile e sui tetti italiani, in scenari che contribuirono a rendere riconoscibile il suo stile.

Prima di quella svolta, Vera aveva studiato arte ad Amburgo e poi a Firenze. In Italia lavorò anche con il fotografo Johnny Moncada, che in un solo anno le scattò migliaia di fotografie. Quelle immagini rimasero chiuse in un baule per quarant'anni, prima di tornare alla luce.

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Il suo esordio non fu semplice. Vera era considerata troppo alta, e anche la potente agenzia di Eileen Ford la scartò. La risposta fu un'invenzione: il nome Veruschka, diminutivo russo con cui la chiamavano da bambina, accompagnato da un'aria misteriosa che non spiegava a nessuno.

Il cinema di Antonioni e i grandi autori

Nel 1966 Veruschka realizzò con Franco Rubartelli un servizio fotografico che la rese celebre, e la collaborazione con il regista Michelangelo Antonioni la portò davanti alla macchina da presa. Antonioni la fece comparire per pochi minuti nei panni di se stessa, in una sequenza che è diventata una delle immagini più citate della storia della moda.

Il suo volto e il suo corpo attirarono anche artisti e autori di primo piano. Veruschka posò per Salvador Dalí e fu al centro dell'attenzione di Richard Avedon, mentre la scrittrice Susan Sontag parlò di lei come di una figura fuori dal comune. Nel 1967 comparve in copertina su Vogue, rivista diretta da Grace Mirabella, che le chiese un'immagine più rassicurante, a cominciare dal taglio dei capelli.

La svolta verso l'arte e il body painting

Dopo la fase più intensa della carriera di modella, Veruschka scelse di smettere di posare e di dedicarsi all'arte. Insieme al pittore Holger Trülzsch avviò una lunga serie di autoritratti in cui il suo corpo dipinto si confonde con pareti, porte e paesaggi, diventando la firma del suo lavoro più originale.

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La sua presenza sulla scena non si è mai esaurita del tutto. Nel 2005 è stata protagonista di un progetto firmato da Paul Morrissey e Bernd Böhm, nel 2006 sfilò a Londra per lo stilista Giles Deacon e, a 78 anni, partecipò a una campagna per un marchio di moda svedese.

Il racconto più completo della sua vita lo affidò a un'autobiografia pubblicata nel 2011, nella quale ripercorse l'infanzia prussiana, la formazione italiana e gli anni trascorsi tra set, gallerie e studi d'artista. Il libro resta la fonte più diretta per comprendere la sua visione del corpo, dell'immagine e della libertà creativa.