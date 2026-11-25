Veruschka è morta a Berlino a 87 anni. La modella, nata Vera von Lehndorff, ha cambiato i canoni di bellezza negli anni Sessanta e ha avuto un ruolo nel film Blow-Up.

Veruschka, l'artista e modella nata con il nome di Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort a Konigsberg, è morta a Berlino all'età di 87 anni. La sua scomparsa chiude un'era significativa per il mondo della moda e dell'arte contemporanea.

La Rivoluzione Estetica degli Anni Sessanta

Veruschka ha trasformato radicalmente i canoni della bellezza femminile nell'immaginario collettivo durante gli anni Sessanta. Il suo esordio è avvenuto in un periodo in cui le donne più ammirate erano ancora le pin-up e le dive hollywoodiane dal corpo procace, come Marilyn Monroe. Lei era diversa, unica nel panorama mondiale delle bellezze. Alta, imponente, bionda e con occhi di ghiaccio, Veruschka incarnava un'immagine quasi aliena per l'epoca.

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I suoi dati fisici specifici la rendevano straordinaria: alta 1,90 metri, con taglia 38 e scarpe numero 43. Richard Avedon, celebre fotografo, la descrisse come la donna più bella del mondo. La sua immagine statuaria ha influenzato profondamente la cultura visiva del periodo, diventando un'icona di fascino anche dopo il ritiro dalle scene negli anni Settanta.

Carriera e Collaborazioni Iconiche

La scoperta di Veruschka avvenne a Firenze nel 1959. I primi tentativi come modella fallirono inizialmente a causa della sua altezza fuori dai canoni tradizionali. Tuttavia, in Italia, il fotografo Johnny Moncada realizzò circa 3.000 immagini della modella. Queste foto rimasero nascoste per decenni e furono poi pubblicate nel libro From Vera to Veruschka: The Unseen Photographs by Johnny Moncada.

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Le immagini di Johnny Moncada furono mostrate in un'esposizione del 2014 alla Somerset House di Londra. Il boom internazionale della carriera di Veruschka coincise con l'avvento di una nuova generazione di ragazze copertina, come Twiggy, Jean Shrimpton, Donyale Luna e Penelope Tree. Apparve su 13 copertine dell'edizione americana di Vogue, lavorando con fotografi del calibro di Irving Penn, Horst P. Horst e David Bailey.

L'Approdo al Cinema e all'Arte Contemporanea

Veruschka ha lasciato un segno indelebile anche nel cinema, diventando famosa a livello internazionale per un cameo nel film Blow-Up del 1966, diretto da Michelangelo Antonioni. Il film, ambientato nella Swinging London, vede Veruschka interpretare se stessa accanto al fotografo di moda interpretato da David Hemmings. Un anno dopo questa apparizione, ha conquistato la copertina della rivista Life.

A metà degli anni Settanta, si è allontanata dalla moda per dedicarsi pienamente alla pittura e al cinema. Collaborando con l'artista tedesco Holger Trülzsch, ha creato un progetto fotografico in cui il suo corpo dipinto si confondeva con superfici architettoniche e ambienti naturali. La moda non l'ha dimenticata: Chanel la fece sfilare nel 1994, a 71 anni, e Acne Studios la scelse per il lookbook della collezione Resort 2018.

Un Passato Segnato dalla Guerra e dalla Resistenza

L'infanzia di Veruschka fu segnata dagli orrori della Seconda guerra mondiale. Suo padre, il conte Heinrich von Lehndorff-Steinort, fu giustiziato per aver partecipato al fallito attentato contro Adolf Hitler del 1944, quando lei aveva appena 5 anni. La famiglia fu imprigionata dal regime nazista, e alla fine della guerra il mondo in cui era nata era distrutto.

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Negli ultimi tempi, Veruschka ha vissuto una vita riservata a Berlino. Non ha rinunciato alla sua passione per l'arte e al dialogo con i giovani artisti, considerandolo una parte importante della sua vita quotidiana. La sua eredità culturale rimane un punto di riferimento per la moderna interpretazione della bellezza e dell'identità femminile.