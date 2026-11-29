L'assistente sociale Veruska D'Angelo viene sospesa per 70 giorni per gravi violazioni deontologiche nel caso dei bambini Trevallion-Birmingham di Palmoli.

L'Ordine degli assistenti sociali dell'Abruzzo ha disposto una sospensione professionale di 70 giorni contro Veruska D'Angelo, l'assistente sociale di Vasto coinvolta nella vicenda dei minori noti come "famiglia nel bosco". La decisione del Consiglio territoriale di disciplina ha chiuso il procedimento avviato a seguito delle segnalazioni presentate nei confronti della professionista 44enne, accusata di aver causato un danno concreto alla famiglia dei bambini. Questo provvedimento si inserisce nel contesto delle tensioni emerse dopo il 20 novembre 2024, quando il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il collocamento dei tre figli in una comunità protetta di Vasto.

Dettaglio della sanzione professionale

Il provvedimento arriva dopo un'istruttoria approfondita condotta dal Consiglio di disciplina dell'Ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo. L'organo ha ritenuto che il comportamento tenuto da Veruska D'Angelo rientri nei casi di abusi o mancanze gravi che arrechino nocumento ai destinatari dell'attività professionale. La sanzione, che consiste nell'inibizione temporanea all'esercizio della professione, è stata applicata considerando la gravità delle violazioni deontologiche accertate. La durata di 70 giorni rappresenta una misura intermedia nel ventaglio delle sanzioni previste, che possono arrivare fino a un anno in casi di estrema severità.

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La decisione sottolinea come la figura dell'assistente sociale debba operare con rigoroso rispetto dei codici etici, specialmente quando si tratta di casi delicati che coinvolgono l'affidamento di minori e la separazione di nuclei familiari. Il Consiglio ha evidenziato che le azioni della D'Angelo hanno compromesso la fiducia e il percorso di aiuto, configurando una condotta incompatibile con i doveri istituzionali della professione.

Posizioni delle parti e reclami legali

Il procedimento disciplinare è stato attivato sulla base di due segnalazioni distinte. La prima, inviata il 22 gennaio scorso dalla presidente dell'Ordine degli assistenti sociali Francesca D'Atri, richiedeva una verifica sul corretto esercizio della professione e sulle dichiarazioni rilasciate alla stampa. Una settimana dopo, il 29 gennaio, è stato depositato un esposto dagli allora difensori della coppia anglo-australiana, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno accusato Veruska D'Angelo di aver mostrato un atteggiamento ostile e di non aver svolto l'incarico con la necessaria imparzialità.

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Nel documento di otto pagine, i legali hanno parlato di un conflitto personale e di una gestione manchevole, sottolineando come le scelte operative abbiano influenzato negativamente la percezione pubblica e istituzionale della famiglia. Le accuse vertevano su sei specifiche norme deontologiche violate, tra cui il rispetto della riservatezza, il divieto di discriminazioni e l'obbligo di astensione in caso di perdita di fiducia. I legali hanno sostenuto che la narrazione costruita intorno alla famiglia fosse frutto di un'interpretazione ideologica piuttosto che di riscontri oggettivi.

Impatto sociale e sviluppi futuri

Veruska D'Angelo ha respinto tutte le accuse attraverso il proprio avvocato, Luca Bauccio, definendo la sanzione una conferma indiretta delle precedenti difese presentate in sede giudiziaria. La difesa ha sostenuto che le informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell'Aquila non erano sempre oggettive e che la decisione del Consiglio disciplinaire conferma la fondatezza delle loro tesi sulla non adeguatezza della narrazione presentata contro i genitori. La professionista vastese ha il termine di 60 giorni per impugnare il provvedimento davanti al Consiglio nazionale di disciplina.

Questo capitolo della vicenda della "famiglia nel bosco" di Palmoli, in provincia di Chieti, aggiunge un ulteriore strato di complessità a una storia già nota per l'intervento dello Stato nei confronti di una comunità alternativa. Il trasferimento dei bambini dalla casa di Palmoli alla comunità protetta di Vasto rimane l'evento centrale da cui derivano le contestazioni professionali. La sospensione di 70 giorni rappresenta un momento di stop nel percorso professionale dell'assistente sociale, mentre il merito delle accuse rimarrà in discussione fino a eventuale appello.

La vicenda mette in luce le delicate responsabilità degli operatori sociali nel bilanciamento tra tutela dei minori e rispetto della privacy e della dignità delle famiglie coinvolte. Le autorità hanno reiterato l'importanza di un approccio neutro e imparziale, specialmente in contesti mediaticamente sensibili come quello di Palmoli. L'opinione pubblica e le istituzioni continueranno a monitorare gli sviluppi del ricorso previsto dalla D'Angelo.