L'assistente sociale Veruska D'Angelo è stata sospesa per 70 giorni dal Consiglio disciplinare d'Abruzzo per il caso della Famiglia nel Bosco, per gravi violazioni deontologiche.

Veruska D'Angelo, l'assistente sociale protagonista del caso della Famiglia nel Bosco, è stata ufficialmente sospesa dall'esercizio della professione per la durata di 70 giorni. Questa decisione è stata adottata dal Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine degli assistenti sociali d'Abruzzo, che ha stabilito la gravità delle violazioni commesse durante la gestione del caso.

Il verdetto disciplinare e le motivazioni

Il Consiglio ha ritenuto che il comportamento professionale di D'Angelo sia 'riconducibile a una condotta tale da arrecare grave nocumento ai destinatari dell'attività professionale'. Tale qualifica ha fornito la base giuridica necessaria per imporre la sanzione temporanea, evidenziando come le azioni della professionista abbiano compromesso la tutela delle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria. La sospensione rappresenta una misura cautelare e punitiva diretta a proteggere l'istituzione e la categoria professionale da tali irregolarità.

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Le accuse di parzialità e conflitti di interesse

La professionista era stata accusata formalmente di non essere imparziale nel valutare la situazione della famiglia sotto esame. Le accuse provenivano principalmente dagli ex legali dei genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ovvero gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. I difensori sostenevano che D'Angelo avesse mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti dei genitori, compromettendo la neutralità necessaria per il corretto svolgimento del suo incarico istituzionale.

I segnali iniziali e il ruolo dell'Ordine

Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito di due precise segnalazioni presentate contro la professionista. Una delle due denunce era stata inoltrata dalla presidente dell'Ordine, Francesca D'Atri, mentre l'altra arrivava direttamente dal team legale dei genitori. Queste due azioni parallele hanno dato il via alle indagini interne che hanno portato all'attuale decisione del consiglio disciplinare abruzzese.

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Violazioni della riservatezza professionale

Oltre alla presunta mancanza di imparzialità, venivano contestate a D'Angelo presunte violazioni della riservatezza e del segreto professionale. Tali infrazioni sarebbero state commesse nei rapporti con la stampa, che avrebbe potuto ottenere informazioni sensibili grazie al ruolo ricoperto dall'assistente sociale. La gestione del rapporto con i media è stata dunque considerata un punto cruciale nella valutazione delle colpe professionali.

Le difese e i prossimi passaggi procedurali

Veruska D'Angelo, attraverso il proprio legale, ha sempre respinto categoricamente tutte le accuse mosse contro di lei. Tuttavia, la sanzione non è immediatamente esecutiva e il percorso legale non è ancora concluso. La professionista dispone di un termine di 60 giorni per presentare ricorso al Consiglio nazionale di disciplina, l'organo superiore che valuterà la legittimità del provvedimento.

Saranno le motivazioni dettagliate del provvedimento a chiarire nel concreto quali specifiche violazioni deontologiche le sono state addebitate. Questo passo sarà fondamentale per comprendere l'estensione delle responsabilità individuali e l'impatto decisionale dell'Ordine degli assistenti sociali d'Abruzzo sulla tutela della categoria.