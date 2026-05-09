Vespucci in viaggio per l'America, tra storia, tradizione e innovazione

Il Vespucci, nave icona di bellezza, con le sue vele spiegate e le manovre eseguite rigorosamente a mano, si prepara a ripartire dopo una lunga sosta manutentiva. L'evento organizzato dal ministero della Difesa e dalla Marina militare vuole rilanciare l'immagine del Paese sul mondo e mostrare la spinta verso l'innovazione e la tradizione grazie a quella nave che travolge il mondo da quasi un secolo.

Il Vespucci rientra in mare dopo una lunga sosta manutentiva e prima di crossing Atlantic, è alla volta di Genova, dove migliaia di persone affollano il Porto Antico per seguire l'attraversata del veliero.

Gli appassionati di mare subiranno ancora una volta l'emozione di rivideggiare un pezzo d'Italia che rappresenta il fascino senza tempo. L'evento organizzato dal ministero della Difesa e della Marina militare vuole rilanciare l'immagine del Paese sul mondo e mostrare una nave che unisce passato, tradizione e innovazione





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vespucci Attraversamento Dell'atlantico Campagna In Nord America Stati Uniti E Canada New York Centenario Vespucci Traversata Conservazione Innovazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026: al via la sesta edizioneLa Marina Militare Nastro Rosa Tour, giunta alla sesta edizione, è un giro d'Italia a vela che celebra i giovani, il mare e i territori. Presentata a Genova sull'Amerigo Vespucci, la regata offshore più lunga del Mediterraneo partirà il 4 giugno da Venezia e terminerà il 12 luglio a Genova, con 1.492 miglia no-stop. L'evento, organizzato da Difesa Servizi SpA, promuove l'identità nazionale, la coesione sociale e i valori della difesa, coinvolgendo dieci team, tra cui Marina Militare, Aeronautica Militare e Guardia di Finanza.

Read more »

Giovani, mare e territori al centro del Marina Militare Nastro Rosa TourSul Vespucci la presentazione del 'Giro d'Italia in vela', molto più che una regata (ANSA)

Read more »

Nastro rosa Tour della Marina militare, al via il 'Giro d'Italia' a velaLa sesta edizione della manifestazione presentata sull'Amerigo Vespucci, a Genova (ANSA)

Read more »

A bordo del Vespucci, nave icona di bellezza della Marina italianaVarata nel 1931 a Castellammare di stabia, oggi ospita anche la Scuola della Marina militare (ANSA)

Read more »