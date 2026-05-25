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Vestirsi cool per il battesimo del proprio figlio: consigli per evitare ogni rimando al sesso del bambino

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Vestirsi cool per il battesimo del proprio figlio: consigli per evitare ogni rimando al sesso del bambino
Vestirsi CoolBattesimo Del Proprio FiglioConsigli Moda
📆5/25/2026 5:44 AM
📰IOdonna
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Un articolo che offre alcuni consigli per vestirsi cool in vista del battesimo del proprio figlio, evitando ogni rimando al sesso del bambino e privilegiando look chic e originali.

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Il problema, quando si parla di feste per la nascita, è sempre lo stesso: il momento è solenne e formale, e spesso si tende a privilegiare look troppo cerimoniosi che rischiano di scadere nel banale. Ecco alcuni consigli per evitare qualsiasi rimando al sesso del bambino e per vestirsi cool in vista del battesimo del proprio figlio. Prima di tutto, meglio puntare su una stampa chiara o pastello. E occhio alla lunghezza, rigorosamente midi.

Le scarpe e la borsa? Sempre diverse tra loro, osando con i trend del momento: sandali a piede nudo minimal, perline, non il solito blazer, per intenderci. L'investimento da fare per ogni mamma cool in vista del battesimo del proprio figlio è evitare qualsiasi rimando al sesso del bambino, stratagemma datato e decisamente poco chic. In abbinamento, accessori minimali e puliti, anche vivaci.

Anche un set coordinato con casacca e pantaloni è perfetto. Che si tratti di un abito o di una blusa, mettiamele subito allegria e richiamano il mondo infantile, pur restando eleganti. Una stampa a fondo blu notte, nero o panna dal gusto vintage è l'ideale. L'abito midi a pois, per un outfit da battesimo a prova di mamma cool

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