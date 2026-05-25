Vestirsi cool per il battesimo del proprio figlio: consigli per evitare ogni rimando al sesso del bambino

Un articolo che offre alcuni consigli per vestirsi cool in vista del battesimo del proprio figlio, evitando ogni rimando al sesso del bambino e privilegiando look chic e originali.

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Il problema, quando si parla di feste per la nascita, è sempre lo stesso: il momento è solenne e formale, e spesso si tende a privilegiare look troppo cerimoniosi che rischiano di scadere nel banale. Ecco alcuni consigli per evitare qualsiasi rimando al sesso del bambino e per vestirsi cool in vista del battesimo del proprio figlio. Prima di tutto, meglio puntare su una stampa chiara o pastello. E occhio alla lunghezza, rigorosamente midi.

Le scarpe e la borsa? Sempre diverse tra loro, osando con i trend del momento: sandali a piede nudo minimal, perline, non il solito blazer, per intenderci. L'investimento da fare per ogni mamma cool in vista del battesimo del proprio figlio è evitare qualsiasi rimando al sesso del bambino, stratagemma datato e decisamente poco chic. In abbinamento, accessori minimali e puliti, anche vivaci.

Anche un set coordinato con casacca e pantaloni è perfetto. Che si tratti di un abito o di una blusa, mettiamele subito allegria e richiamano il mondo infantile, pur restando eleganti. Una stampa a fondo blu notte, nero o panna dal gusto vintage è l'ideale. L'abito midi a pois, per un outfit da battesimo a prova di mamma cool





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