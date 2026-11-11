Vetrine rotte e cassonetti in fiamme a Barcellona dopo sciopero generale

Dopo una marcia pacifica di 55mila persone, gruppi di giovani incappucciati hanno vandalizzato negozi al Paseo de Gracia, provocando danni a vetrine e cassonetti. Il presidente della Generalitat ha condannato la violenza.

Barcellona ha assistito a una serie di atti vandalici tra le vetrine di negozi e i cassonetti lungo la Passeig de Gràcia e Gran Via, subito dopo la fine di una marcia di 55mila partecipanti che si era svolta pacificamente lungo l'itinere del centro. I danni, che includerebbero la rottura di diversi pannelli di protezione e l'uso di materiali pirotecnici contro la polizia, sono stati riportati dall'agenzia Efe e da guardie della polizia catalana, i Mossos d'Esquadra.

Dettagli dell'episodio

Secondo la polizia urbana, la marcia era iniziata in risposta allo sciopero generale in Spagna e si era conclusa vicino a Plaza Catalunya. Subito dopo la fine della dimostrazione, gruppi di giovani incappucciati hanno preso di mira i negozi del Paseo de Gràcia, sfondando le vetrine e lanciando materiale pirotecnico verso i corpi di sicurezza. Alcuni esercizianti hanno subito l'esplosione di gas lacrimogeni, mentre altri sono stati respinti con panni di protezione.

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Reazioni istituzionali

Il presidente della Generalitat, Salvador Illa, ha pubblicato un messaggio su X in cui ha affermato: 'Né la violenza né il vandalismo rappresentano le persone che hanno protestato oggi pacificamente durante l'intera giornata a Barcellona'. Ha inoltre aggiunto: 'In Catalogna, chi la fa la paga' e ha espresso il pieno sostegno ai Mossos d'Esquadra e al resto dei corpi di sicurezza che lavorano per ristabilire l'ordine e la convivenza'.

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Intervento delle forze di polizia

I Mossos d'Esquadra hanno predisposto un cordone di agenti antisommossa per isolare l'area e hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i responsabili dei disordini. In alcuni casi, gli agenti hanno riportato danni ai pannelli di protezione installati dagli esercenti. L'emittente pubblica Tve ha trasmesso in diretta il lancio di materiali pirotecnici e bengala contro la polizia, confermando la pericolosità dell'episodio.

Prospettive future e impatti

I danni alle strutture commerciali del Paseo de Gràcia e della Gran Via comporteranno un significativo costo di riparazione per gli esercenti e per la municipalità, oltre a un possibile impatto negativo sul flusso di turisti e sulle vendite locali. Dalle dichiarazioni del presidente della Generalitat, si prevede che la polizia continuerà a monitorare la zona con una presenza rinforzata nei prossimi giorni per evitare ulteriori episodi di vandalismo. Le autorità locali hanno già avviato un procedimento di indagine per identificare i responsabili, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità del centro città in vista di future manifestazioni e scopi distruttivi.