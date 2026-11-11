IT
Advertisement
Politics

Vetrine rotte e cassonetti in fiamme a Barcellona dopo sciopero generale

leggoit#40 in Italia
Vetrine rotte e cassonetti in fiamme a Barcellona dopo sciopero generale
Barcelona · Paseo De Gracia · Gran Via
Advertisement

Dopo una marcia pacifica di 55mila persone, gruppi di giovani incappucciati hanno vandalizzato negozi al Paseo de Gracia, provocando danni a vetrine e cassonetti. Il presidente della Generalitat ha condannato la violenza.

Barcellona ha assistito a una serie di atti vandalici tra le vetrine di negozi e i cassonetti lungo la Passeig de Gràcia e Gran Via, subito dopo la fine di una marcia di 55mila partecipanti che si era svolta pacificamente lungo l'itinere del centro. I danni, che includerebbero la rottura di diversi pannelli di protezione e l'uso di materiali pirotecnici contro la polizia, sono stati riportati dall'agenzia Efe e da guardie della polizia catalana, i Mossos d'Esquadra.

Dettagli dell'episodio

Secondo la polizia urbana, la marcia era iniziata in risposta allo sciopero generale in Spagna e si era conclusa vicino a Plaza Catalunya. Subito dopo la fine della dimostrazione, gruppi di giovani incappucciati hanno preso di mira i negozi del Paseo de Gràcia, sfondando le vetrine e lanciando materiale pirotecnico verso i corpi di sicurezza. Alcuni esercizianti hanno subito l'esplosione di gas lacrimogeni, mentre altri sono stati respinti con panni di protezione.

Also read«Studente fuma in bagno sul volo Barcellona-Venezia: multato e bandito da Ryanair»

Reazioni istituzionali

Il presidente della Generalitat, Salvador Illa, ha pubblicato un messaggio su X in cui ha affermato: 'Né la violenza né il vandalismo rappresentano le persone che hanno protestato oggi pacificamente durante l'intera giornata a Barcellona'. Ha inoltre aggiunto: 'In Catalogna, chi la fa la paga' e ha espresso il pieno sostegno ai Mossos d'Esquadra e al resto dei corpi di sicurezza che lavorano per ristabilire l'ordine e la convivenza'.

Advertisement

Intervento delle forze di polizia

I Mossos d'Esquadra hanno predisposto un cordone di agenti antisommossa per isolare l'area e hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i responsabili dei disordini. In alcuni casi, gli agenti hanno riportato danni ai pannelli di protezione installati dagli esercenti. L'emittente pubblica Tve ha trasmesso in diretta il lancio di materiali pirotecnici e bengala contro la polizia, confermando la pericolosità dell'episodio.

Prospettive future e impatti

I danni alle strutture commerciali del Paseo de Gràcia e della Gran Via comporteranno un significativo costo di riparazione per gli esercenti e per la municipalità, oltre a un possibile impatto negativo sul flusso di turisti e sulle vendite locali. Dalle dichiarazioni del presidente della Generalitat, si prevede che la polizia continuerà a monitorare la zona con una presenza rinforzata nei prossimi giorni per evitare ulteriori episodi di vandalismo. Le autorità locali hanno già avviato un procedimento di indagine per identificare i responsabili, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità del centro città in vista di future manifestazioni e scopi distruttivi.

leggoit#40 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
Barcelona Paseo De Gracia Gran Via Mossos D'esquadra Salvador Illa

More on Politics

See all

Polonia: Tusk e Nawrocki alla marcia di Cracovia dopo la strage di sabato

Il premier Tusk e il presidente Nawrocki uniscono la nazione a Cracovia per le vittime della sparatoria di sabato, in un contesto di tensione politica e inchiesta in corso.

Internazionale

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextPolonia: Tusk e Nawrocki alla marcia di Cracovia dopo la strage di sabato