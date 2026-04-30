Via alla Stagione Balneare 2026 a Roma: Concessioni Regolari e Tutela Ambientale

Il sindaco firma l'ordinanza balneare che segna l'inizio della stagione estiva a Roma, con 31 stabilimenti regolari e nuove misure per la tutela delle spiagge e della fauna marina.

La stagione balneare 2026 a Roma è ufficialmente pronta a partire, segnando un punto di svolta significativo per il litorale cittadino. Il sindaco ha firmato l' ordinanza balneare , come da tradizione, il giorno precedente la festa dei lavoratori, ma l'effettivo inizio della stagione è fissato per il 10 maggio, con conclusione il 30 settembre.

Un aspetto importante è la possibilità, per gli operatori, di attivare i servizi di balneazione già dal 1° maggio e fino al 30 ottobre, previa comunicazione all'amministrazione comunale. L'ordinanza stabilisce dettagliatamente gli orari di apertura e chiusura, i divieti, le regole per l'accesso al mare, che rimane sempre gratuito, sia attraverso i varchi pubblici che tramite gli stabilimenti balneari, i quali sono tenuti a garantire passaggi aperti e chiaramente segnalati.

I concessionari hanno l'obbligo di applicare i contratti collettivi per il servizio di salvataggio, con orario compreso tra le 9:00 e le 19:00, e di assicurare la pulizia costante delle spiagge, oltre alla trasparenza delle tariffe applicate. Un elemento di novità riguarda le concessioni balneari, su cui l'amministrazione capitolina ha fornito dati precisi.

Attualmente, a 13 concessioni già firmate, si aggiungono ulteriori 11, portando il numero totale di stabilimenti regolari a 31, inclusi i 7 che operano già con scadenza prevista nei prossimi anni. L'amministrazione ha inoltre sottolineato che ulteriori contratti saranno perfezionati all'inizio della prossima settimana, in base alla rimozione degli abusi edilizi presenti sulle spiagge.

Dal 1° maggio, oltre ai bagnini presenti sulle spiagge di Ostia Ponente, saranno attivi anche i servizi e i chioschi della spiaggia libera di Castelporziano, precisamente ai cancelli 1, 2, 6 e 7. A partire dal 10 maggio, tali servizi saranno estesi ad altre 6 spiagge libere. Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione delle dune e della fauna marina, con misure specifiche per la salvaguardia della nidificazione delle tartarughe marine.

Per i concessionari, è stato chiarito che le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di intrattenimento, possono proseguire fino alle 3:00 nei giorni festivi e prefestivi, e fino alle 2:00 negli altri giorni. Violazioni gravi o ripetute delle normative possono comportare la revoca della concessione.

Gli animali da compagnia sono ammessi, a condizione che i concessionari realizzino aree dedicate, delimitate e attrezzate, anche con zone adibite alla balneazione per i cani, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza. Il sindaco ha espresso grande soddisfazione per l'avvio della stagione balneare 2026, definendola una svolta storica per il litorale romano. Ha sottolineato che, per la prima volta dopo decenni, tutti gli stabilimenti aperti operano con concessioni regolari e senza abusi.

Sono state introdotte regole chiare, è stata ribadita l'importanza delle spiagge libere e della tutela ambientale, e sono state implementate misure per migliorare l'accessibilità. Il sindaco ha ringraziato le diverse istituzioni coinvolte nel processo, tra cui la procura, la prefettura, l'agenzia del demanio, l'agenzia delle dogane, la capitaneria di porto, la guardia di finanza e la polizia locale, per il loro impegno e la collaborazione.

L'assessore al patrimonio, Tobia Zevi, ha descritto la situazione attuale come una nuova fase nella gestione del litorale romano, caratterizzata da trasparenza e legalità, un cambiamento garantito dalla collaborazione con la procura e confermato da recenti sentenze del tribunale. Ha riconosciuto che questo è un momento difficile, poiché alcune strutture sono temporaneamente chiuse in attesa della rimozione degli abusi, ma ha ribadito l'impegno dell'amministrazione a non fare passi indietro, convinto che questa fase di transizione sia essenziale per offrire ai cittadini un litorale migliore, con più servizi, investimenti e tutela ambientale.

Ha invitato i cittadini alla pazienza, sottolineando la bellezza e il potenziale ancora inesplorato del litorale romano





romatoday / 🏆 5. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roma Spiagge Ordinanza Balneare Concessioni Salvataggio Tutela Ambientale Stagione Balneare 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

San Giovanni, via libera al cantiere per trasformare il mercato di via OrvietoFirmato il provvedimento che autorizza il trasferimento provvisorio dei banchi: è il primo atto del restyling progettato per l'area. Ecco quali sono i tempi...

Read more »

Sparatoria a Roma e via libera al rimborso per farmaco contro l'angioedema ereditarioUn 21enne ha ferito due membri dell'Anpi a Roma con una pistola da softair. Contestualmente, l'Aifa ha approvato il rimborso per lanadelumab per il trattamento dell'angioedema ereditario nei bambini a partire dai 2 anni.

Read more »

Primo via libera della Camera al Ddl su Roma Capitale: ecco le novitàL’aula della Camera ha approvato il Ddl costituzionale sui poteri di Roma capitale con 159 sì, 33 no e 55 astenuti, dando così il primo via libera ...

Read more »

Con il via della stagione balneare Atac riattiva le "Linee Mare": tutte le infoI collegamenti serviranno per raggiungere le spiagge di Ostia e Torvaianica

Read more »

Roma Capitale, primo via libera a riforma costituzionale: cosa prevedePd si astiene, Meloni: 'Amarezza e stupore'

Read more »

Poteri speciali per Roma, via libera alla Camera senza i voti del Partito democraticoIl testo, in prima lettura, è stato votato favorevolmente dal centrodestra e da Azione. Avs e M5s contrari, Pd e Iv astenuti.

Read more »