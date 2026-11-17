L'indagine della procura di Caltanissetta coinvolge l'ex capo della Polizia De Gennaro per depistaggio e il senatore Scarpinato per il dossier Mafia-appalti.

Quasi trentacinque anni dopo l'attentato che ha ucciso il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta il 19 luglio 1992, la vicenda della strage di via D'Amelio torna al centro dell'attenzione nazionale. L'omicidio, avvenuto sotto la casa della madre del giudice a Palermo, rimane uno dei delitti più complessi e discussi della storia repubblicana italiana. La riapertura dei dibattiti riguarda le recenti mosse della procura di Caltanissetta, che sta indagando su presunti depistaggi e sulle responsabilità di figure istituzionali chiave di quel periodo storico.

Indagine su De Gennaro per depistaggio aggravato

La procura di Caltanissetta ha richiesto, senza successo, l'applicazione degli arresti domiciliari per Daniele De Gennaro, l'ex capo della Polizia e all'epoca dei fatti vicedirettore della direzione investigativa antimafia. L'accusa formale riguarda il depistaggio aggravato, con l'ipotesi che De Gennaro abbia favorito Cosa Nostra e intralciato le indagini sulle stragi diCapaci e via D'Amelio, nelle quali persero la vita anche Giovanni Falcone. L'inchiesta è in corso da tre anni ed è nata da un'intercettazione che coinvolge la memoria di un ex capo della Polizia di Palermo, morto nel 2002, accusato di aver fatto sparire un'agenda rossa fondamentale per le indagini.

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Secondo gli inquirenti, De Gennaro avrebbe indotto il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno a non fornire informazioni utili sulle stragi e avrebbe distrutto documenti relativi all'arresto di Contorno, avvenuto anni prima. Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di custodia cautelare, ma nell'ordinanza ha scritto che resta acquisito come De Gennaro abbia inteso celare alla conoscenza degli inquirenti qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale. De Gennaro sarà interrogato nei prossimi giorni per offrire la sua versione dei fatti.

Le accuse a Scarpinato sul dossier Mafia-appalti

Oltre al caso De Gennaro, la procura di Caltanissetta ha recentemente archiviato un'inchiesta sul dossier Mafia-appalti, sostenendo l'assenza di prove per le ipotesi investigative iniziali. Tuttavia, nelle carte viene mossa al senatore Roberto Scarpinato, attualmente nel Movimento 5 stelle, l'accusa di aver avuto un atteggiamento depistante durante un'audizione in Commissione antimafia. Le accuse si intrecciano con le polemiche politiche del centrodestra, che ha invocato un'inchiesta parlamentare guidata da Chiara Colosimo di Fratelli d'Itali, sostenendo che Scarpinato, all'epoca giovane procuratore antimafia, abbia contribuito all'archiviazione dell'inchiesta all'insaputa di Borsellino.

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Scarpinato ha smentito categoricamente queste tesi, spiegando che solo una parte dell'inchiesta fu archiviata perché nel luglio 1992 non esistevano gli elementi processuali sufficienti, e che la pratica fu riaperta successivamente. Il senatore afferma inoltre che Borsellino era a conoscenza dell'imminente archiviazione. La procura di Caltanissetta, però, suggerisce che Scarpinato abbia tentato di concordare con Natoli, altro magistrato siciliano, una versione dei fatti favorevole alla sua persona da presentare alla Commissione, ricostruzione che il senatore nega fermamente.

Il contesto del falso pentito e la prescrizione

Per comprendere la gravità delle accuse è necessario ricordare il nodo del "fatto pentito". Inizialmente, la magistratura diede credito a un delinquente di piccolo calibro che si era autoaccusato del furto dell'auto imbottita di tritolo esplosa in via D'Amelio. La posizione fu ribaltata nel 2008 quando il mafioso Gaspare Spatuzza divenne collaboratore di giustizia, rivelando di essere stato lui il ladro dell'auto. Questo elemento ha ribaltato molte certezze processuali, evidenziando come le indagini originali fossero state viziata da informazioni errate.

Il quadro giudiziario attuale è complicato dalla prescrizione e dall'assenza dei protagonisti principali. Un processo relativo ai tre poliziotti accusati di aver contribuito al depistaggio che portò alla condanna di Scarantino, il falso pentito, si è concluso con l'assoluzione di uno e la prescrizione per gli altri due. La difficoltà di ricostruire la verità è aggravata dal fatto che molti testimoni non ci sono più o non ricordano tutto, e quando lo fanno spesso finiscono per litigare tra loro.

Le prospettive future e le implicazioni storiche

Le nuove indagini della procura di Caltanissetta rappresentano un tentativo di fare luce sugli aspetti oscuri che hanno circondato la gestione delle indagini post-stragi. Sebbene molti atti siano stati archiviati per mancanza di prove o sopravvenuta prescrizione, l'attenzione verso il ruolo dei pubblici ufficiali rimane alta. Il rischio di chiamare in causa soggetti estranei alla verità storica è considerato dagli storici e dai giuristi come elevato, dato il degrado della memoria collettiva in un arco di tempo così lungo.

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La vicenda di via D'Amelio continua a essere un banco di prova per la giustizia italiana e per la trasparenza istituzionale. Le prossime audizioni, in particolare quella di Daniele De Gennaro, potrebbero fornire nuovi dettagli sulle dinamiche di potere che si sono intrecciate con le indagini sulla mafia nei primi anni novanta. Per ora, la ricerca della verità storica procede tra gli archivi e le testimonianze, con l'obiettivo di chiarire se e in quale misura ci siano stati tentativi sistematici di depistaggio che hanno ostacolato il pieno perseguimento della giustizia per le vittime.