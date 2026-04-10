Via libera della Camera al decreto Pnrr: l'Italia avanza verso il completamento del Piano

L'Aula della Camera approva il decreto Pnrr con 145 voti favorevoli, segnando un importante passo avanti nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il testo passa ora al Senato. Il Ministro Foti sottolinea l'importanza di completare il Piano per rendere l'Italia più forte e credibile.

L'Aula della Camera ha espresso il proprio via libera alla fiducia sul decreto Pnrr , segnando un momento cruciale nel percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'esito della votazione ha visto 145 voti a favore, a testimonianza di un ampio consenso parlamentare, con 4 astensioni e 62 voti contrari. Il testo approvato si appresta ora a transitare al Senato della Repubblica per l'ulteriore iter legislativo.

L'approvazione di questo decreto rappresenta un passo significativo verso il completamento del Pnrr, un progetto di portata epocale per l'Italia, che mira a rilanciare l'economia nazionale e a modernizzare il Paese attraverso investimenti strategici e riforme strutturali. La fase di attuazione del Piano ha comportato una sfida complessa per lo Stato, richiedendo una sinergia senza precedenti tra le diverse istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le imprese e la società civile. L'impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti è stato fondamentale per raggiungere i risultati conseguiti fino ad oggi. Il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione del decreto, sottolineando l'importanza di questa decisione per il futuro del Paese. La sua dichiarazione ha evidenziato il valore strategico del Pnrr e la necessità di completarne l'attuazione nei tempi previsti, al fine di cogliere appieno le opportunità offerte dal Piano e di consolidare la crescita economica. Il Ministro ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo, manifestando l'auspicio che il lavoro svolto possa proseguire con lo stesso impegno e la stessa determinazione, in vista della scadenza del 31 agosto, data ultima per la rendicontazione dei risultati ottenuti.\Il Ministro Foti ha rimarcato come l'approvazione del decreto rappresenti una scelta netta a favore del Pnrr, ponendo l'interesse nazionale al di sopra di ogni divergenza politica. La decisione presa sottolinea la volontà di proseguire nel percorso intrapreso, al fine di conseguire risultati concreti, duraturi e visibili, che possano rendere l'Italia un Paese ancora più forte, veloce e credibile a livello internazionale. Questo segnale di unità e di determinazione è essenziale per affrontare le sfide che ancora attendono il Paese e per garantire il successo del Pnrr. L'approvazione in Aula è il frutto di un intenso lavoro parlamentare, che ha visto il confronto tra le diverse forze politiche e la ricerca di soluzioni condivise per affrontare le complesse problematiche legate all'attuazione del Piano. Il decreto approvato contiene una serie di misure volte a semplificare le procedure amministrative, a snellire i processi decisionali e a garantire una maggiore efficacia degli interventi previsti dal Pnrr. Le misure introdotte mirano a superare gli ostacoli che hanno rallentato l'attuazione del Piano e a favorire una più rapida realizzazione dei progetti. L'obiettivo è quello di accelerare il processo di spesa delle risorse europee e di garantire che i benefici del Pnrr si traducano in un effettivo miglioramento della vita dei cittadini e in un rilancio dell'economia nazionale. La prossima fase, con il passaggio al Senato, sarà altrettanto cruciale per garantire il rispetto dei tempi previsti e per consolidare il consenso politico intorno al Pnrr.\Il processo di attuazione del Pnrr è complesso e richiede un'attenta gestione delle risorse, una puntuale verifica dei risultati e un costante monitoraggio dei progressi. Il Governo è impegnato a garantire la trasparenza e l'efficacia degli interventi, al fine di evitare sprechi e di massimizzare l'impatto positivo del Piano sull'economia e sulla società. L'approvazione del decreto rappresenta un segnale importante per gli investitori, le imprese e i cittadini, dimostrando la determinazione del Governo a portare avanti il Pnrr e a realizzare le riforme necessarie per il futuro del Paese. L'Italia si trova di fronte a una sfida storica, quella di utilizzare al meglio le risorse del Pnrr per costruire un'Italia più moderna, innovativa e sostenibile. Il Piano rappresenta un'opportunità unica per affrontare le sfide del futuro e per garantire un futuro di crescita e di prosperità per le prossime generazioni. Il Governo è consapevole dell'importanza di questo compito e si impegna a lavorare con tutte le forze politiche e sociali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr. L'approvazione del decreto è un passo avanti significativo in questa direzione, ma il lavoro da fare è ancora molto. Sarà fondamentale mantenere alta l'attenzione e la determinazione per garantire il successo del Pnrr e per rendere l'Italia un Paese migliore





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