L'Ue approva daraxonrasib per l'adenocarcinoma pancreatico. L'Aifa accelera: ecco tempi e studi clinici in Italia per la nuova terapia targeting la proteina RAS.

Il via libera all'uso del farmaco daraxonrasib è stato finalmente ottenuto in Europa, segnando una svolta storica per i pazienti affetti da tumore al pancreas. Questa approvazione arriva in concomitanza con la Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas, celebrata il 19 novembre, offrendo una concreta speranza di vita per migliaia di persone. Il medicamento, commercializzato con il nome di Rasonque, rappresenta la prima terapia in grado di colpire direttamente le diverse forme della proteina RAS, un target considerato fino a poco tempo fa non druggable.

Le modifiche genetiche che coinvolgono la proteina RAS, e in particolare il gene KRAS, sono presenti in oltre il 90% degli adenocarcinomi pancreatici. Queste alterazioni promuovono attivamente la proliferazione delle cellule tumorali, rendendo la malattia particolarmente aggressiva e difficile da trattare con approcci convenzionali. Per decenni, la comunità scientifica ha considerato quasi impossibile sviluppare farmaci capaci di inibire efficacemente queste proteine, ma i dati clinici dimostrano ora che il blocco della forma attiva della proteina può fornire benefici clinici significativi.

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Dati clinici e meccanismi d'azione

L'autorizzazione europea si basa esclusivamente sui risultati dello studio clinico di fase III denominato RASolute 302, condotto su una coorte di 500 pazienti affetti da tumore allo stadio metastatico che avevano già ricevuto almeno una linea precedente di trattamento sistemico. I dati rivelano che nei pazienti portatori di mutazioni specifiche RAS G12, la sopravvivenza mediana è raddoppiata, passando dai 6,6 mesi della chemioterapia tradizionale ai 13,2 mesi ottenuti con daraxonrasib. A sei mesi, la sopravvivenza stimata era del 77,7% per il gruppo trattato con il nuovo farmaco, contro il 54,9% osservato nel gruppo di controllo, risultati che sono stati presentati all'Asco 2026 e pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Posizioni Aifa e next step nazionali

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dichiarato esplicitamente di stringere i tempi per garantire l'accesso alla terapia nel Servizio Sanitario Nazionale. L'istituzione sta conducendo una valutazione progressiva dei dati con una procedura detta rolling review, impegnandosi a definire prezzo e rimborsabilità nel più breve tempo possibile. L'Aifa ha precisato che tempestività ed equità guideranno questo impegno, assicurando che le cure siano disponibili per tutti i pazienti eleggibili, indipendentemente dalla residenza, senza rinunciare al rigore scientifico delle valutazioni necessarie.

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Impatto pratico e studi clinici in Italia

Il daraxonrasib è destinato al trattamento degli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che hanno ricevuto almeno una terapia sistemica, indipendentemente dalla presenza di una mutazione RAS identificata nel tumore. Il farmaco si somministra per via orale, con un dosaggio di una compressa al giorno. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e nello Spazio economico europeo, che comprende Islanda, Norvegia e Liechtenstein, ma non si estende al Regno Unito e alla Svizzera, dove i percorsi sono indipendenti. Gli Stati Uniti avevano già concesso l'approvazione nel mese di agosto, dopo il parere positivo dell'Ema di metà ottobre ottenuto tramite procedura accelerata.

Accesso al farmaco e scenari futuri

Nonostante l'approvazione europea, la disponibilità immediata nel Servizio sanitario nazionale non è automatica e dipende dalla definizione del prezzo da parte dell'Aifa. Revolution Medicines non ha attivato un programma gratuito di uso compassionevole, pertanto prima dell'approvazione esisteva un accesso per singoli pazienti esclusivamente a pagamento. Resta da chiarire quali strade applicabili saranno definite in Italia nell'attesa. Nel frattempo, sono stati aperti due studi di fase III in Italia: lo studio RASolute 303, in prima linea per il tumore metastatico coordinato in otto centri, e lo studio RASolute 304, utilizzato dopo l'intervento chirurgico per ridurre il rischio di recidiva, coordinato in sette centri.