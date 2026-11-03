Viaggi in Italia: 51% degli italiani privilegia le scoperte spontanee

Secondo Ipsos Doxa per American Express Italia, il 51% dei viaggiatori trova memorabili le scoperte inattese, preferendo l'autenticità ai monumenti.

La percezione del viaggio perfetto sta subendo una trasformazione radicale nel panorama turistico italiano. Una recente indagine condotta da Ipsos Doxa per American Express Italia rivela che il 51% degli italiani considera la scoperta fuori itinerario, ossia luoghi inaspettati non pianificati, l'elemento principale che rende un viaggio memorabile. Questo dato segnala un distacco significativo dalla tradizionale caccia ai monumenti iconici, spostando il focus verso un'esperienza più autentica e profonda.

Preferenza per l'autenticità e le perle nascoste

La ricerca evidenzia come i viaggiatori italiani stiano abandoning la logica del turismo di massa per abbracciare una modalità di esplorazione più intima. Oltre tre quarti degli intervistati, ovvero il 77%, prediligono scoprire luoghi consigliati dagli abitanti del posto rispetto alle attrazioni famose a livello globale. Questa scelta riflette un desiderio di connessione reale con il territorio, dove le persone del luogo e i loro suggerimenti diventano la chiave per comprendere la destinazione in modo più profondo.

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Parallelamente, più della metà degli italiani,具体amente il 56%, preferisce visitare meno luoghi ma viverli intensamente, anziché accumulare tappe superficiali. Solo il 15% dei viaggiatori dichiara di preferire un itinerario rigido, mentre il 34% modifica spesso i propri programmi su consiglio di residenti e il 33% lascia volutamente spazio all'imprevisto. Questa flessibilità è sostenuta dalla fiducia: i consigli locali (22%) e le raccomandazioni affidabili (16%) sono considerati fondamentali per superare la paura di deviare dai piani stabiliti.

La cultura come motore principale del viaggio

La dimensione culturale non è solo un complemento alla vacanza, ma spesso il motivo stesso per cui si sceglie di partire. L'81% degli italiani afferma di aver viaggiato almeno una volta con l'obiettivo principale di vivere un'esperienza culturale, e per il 41% un evento o un'esperienza specifica è la causa scatenante della decisione di viaggio. Questo dato sottolinea l'importanza strategica della cultura nell'attrattività turistica del Paese, andando oltre la semplice estetica.

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Il patrimonio storico esercita un richiamo particolarmente forte. Tra i motivi culturali, il 52% cita i siti archeologici e i monumenti storici, seguiti dalle tradizioni locali (30%), dalle mostre (27%) e dall'enogastronomia (25%). Questa preferenza indica che i visitatori cercano radici e storia tangible, valorizzando l'identità unica delle diverse regioni italiane. La cultura, quindi, agisce come un faro che orienta le scelte di mobilità, privilegiando la sostanza sull'apparenza.

Impatto economico sul sostegno alle comunità locali

La ricerca evidenzia inoltre il contributo determinante delle comunità locali all'esperienza di viaggio complessiva. Quasi tre quarti degli italiani, specificamente il 73%, dichiara di aver cambiato almeno in parte i propri programmi dopo aver ricevuto consigli da una persona del posto. I residenti sono la categoria più citata (35%) tra le figure locali che rendono una destinazione memorabile, confermando il ruolo cruciale dell'interazione umana diretta.

Questa apertura si traduce anche in comportamenti d'acquisto responsabili. Più della metà degli italiani, il 54%, considera molto o estremamente importante sostenere le attività commerciali locali durante la permanenza. Inoltre, il 93% dichiara di essere disposto a spendere di più pur di vivere un'esperienza autentica legata all'identità del territorio. Questo dato è particolarmente rilevante per il settore turistico, che può orientare le proprie offerte per valorizzare l'economia circolare e il commercio di prossimità.

Tutela del patrimonio e iniziative di American Express

Nel contesto del 125° anniversario di American Express in Italia, l'indagine offre spunti anche sulla conservazione del patrimonio. Oltre la metà degli italiani, il 54%, indica la salvaguardia dei beni storici come fattore cruciale per mantenere l'attrattiva del Paese. La tutela delle tradizioni gastronomiche (33%) e la valorizzazione dell'artigianato locale (31%) seguono come priorità importanti per i rispondenti.

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American Express Italia, che ha dichiarato di voler aiutare le persone a scoprire la ricchezza culturale del Paese, sostiene attivamente queste iniziative. Attraverso Art Bonus, l'azienda finanzia il restauro dei reperti archeologici provenienti dagli scavi alle Terme di Caracalla a Roma. Tra i manufatti restaurati vi sono monete, gemme incise ed elementi scultorei in bronzo risalenti al III e IV secolo d.C., un esempio concreto di come il turismo e la cultura possano dialogare per preservare la storia futura.