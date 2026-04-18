Viaggiare in Regionale: una nuova lente per scoprire l'Italia

La guida Viaggi in Regionale di Trenitalia e Lonely Planet invita a riscoprire il piacere del viaggio lento, utilizzando treni regionali e biciclette per esplorare destinazioni minori, borghi storici e paesaggi naturali. Cinque itinerari suggeriti in Toscana, Sicilia, Abruzzo, Umbria e Puglia offrono spunti per vacanze sostenibili e a contatto con la bellezza autentica del territorio italiano, con particolare attenzione all'Umbria e al Lago Trasimeno.

Il treno, con la sua cadenza lenta e riflessiva, si trasforma in un catalizzatore per un nuovo modo di concepire il viaggio. Non più la fretta dell'automobile, ma l'invito a osservare i paesaggi che mutano fuori dal finestrino, a scoprire destinazioni accessibili grazie alle efficienti linee regionali. Stazioni, borghi, località: un mosaico di opportunità per intraprendere esplorazioni e riscoprire il piacere di soffermarsi, assaporando la bellezza intrinseca dell'Italia.

Trenitalia, in sinergia con Lonely Planet, ha dato vita a Viaggi in Regionale, una guida scaricabile gratuitamente che propone cinque itinerari distinti: percorsi che si snodano attraverso la Toscana, la Sicilia, l'Abruzzo, l'Umbria e la Puglia. Questa raccolta è un vero e proprio serbatoio di idee, tappe suggerite e spunti per esplorare il Bel Paese seguendo le rotaie, sfruttando la versatilità dei collegamenti regionali, che si prestano anche a un approccio più sostenibile, integrando la bicicletta. La consultazione della guida, concepita in modo intuitivo con una mappa che evidenzia le località e le esperienze più significative, diventa il punto di partenza per la creazione di itinerari personalizzati e vacanze libere dall'automobile.

Si pensi all'Umbria, con un percorso che da Orvieto conduce a Foligno, attraversando borghi incantevoli come Perugia, Spello e Assisi, fino a raggiungere le rive del suggestivo Lago Trasimeno. Un viaggio che permette di immergersi profondamente nella cultura locale, visitando città d'arte e storiche, e vivendo l'esperienza di circumnavigare il lago lungo la ciclovia dedicata. Questo approccio al viaggio incoraggia la creazione di interconnessioni e deviazioni, sperimentando percorsi che sfruttano gli orari ferroviari, le coincidenze e la flessibilità di cambiare itinerario, lasciandosi trasportare dalla magia del percorso.

Il Lago Trasimeno, con il suo ricco patrimonio storico, i suoi pittoreschi borghi affacciati sulle rive e la possibilità di esplorare le sue isole – l'Isola Maggiore e l'Isola Polvese – offre una dimensione unica, dove natura e storia si fondono armoniosamente. Proseguendo lungo le sponde, si incontrano piccoli centri di grande fascino, come Castiglione del Lago, un borgo medievale le cui mura trecentesche racchiudono un centro storico incantevole. Le sue tre porte – Perugina, Fiorentina e Senese – segnano l'inizio di passeggiate che svelano stratificazioni storiche, con la Rocca che domina il lago offrendo panorami mozzafiato.

Castiglione del Lago è inoltre una stazione ferroviaria strategica: un viaggio in treno regionale da Roma, della durata di circa due ore, consente di raggiungere questo luogo, portando con sé la bicicletta per inventare un nuovo modo di vivere la vacanza. Questa è una suggestione di viaggio che valorizza l'Italia delle piccole destinazioni, dove la percezione della velocità e delle distanze cambia radicalmente, aprendo la strada a esperienze di viaggio intense e memorabili. Opzionalmente, è possibile arrivare in treno a Castiglione del Lago e noleggiare una bicicletta sul posto, per poi avventurarsi lungo i sentieri segnalati che conducono tra le colline del Trasimeno e la Toscana, attraversando boschi, vigneti e uliveti. Questi percorsi, piacevoli e modulabili a piacimento, permettono di intercettare vie segnate, fare tappa nei borghi e segnare sulla mappa itinerari sempre nuovi, ognuno con una destinazione da scoprire.

Per un soggiorno prolungato, un'ottima opzione è una piccola casa rurale immersa nella campagna, ideale per disegnare percorsi a bassa velocità; Trasimeno Holiday Home si presenta come il luogo perfetto per assaporare l'atmosfera autentica della zona, tra uliveti e il lago sullo sfondo. Dal 24 aprile al 2 maggio, Castiglione del Lago si trasforma nella capitale del tulipano, ospitando la tradizionale Festa del Tulipano. Questo evento celebra la coltivazione dei fiori con sfilate, carri allegorici, giardini tematici e un mercatino dedicato alla passione per i fiori e i giardini.

Un suggerimento per ammirare un tramonto suggestivo, con lo sguardo che si perde verso il lago di Chiusi, arriva da un'azienda locale, Madrevite, che da maggio in poi offre la possibilità di godersi un picnic tra i campi, accompagnato da un calice di vino. L'iniziativa, denominata Picnicco, fornisce un calendario di appuntamenti e le relative istruzioni. La primavera si rivela una fonte d'ispirazione inesauribile per immaginare un'immersione profonda nei paesaggi e nelle atmosfere che solo la piccola Italia sa regalare: in treno, in bicicletta, rallentando il passo, per godere della serena tranquillità di viaggi che si compongono giorno dopo giorno, proprio come sfogliando un album di cartoline animate.





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