Viaggio a Roma: Zelensky incontra Meloni, Mattarella e visita il Vaticano. Intanto, l'umanità esplora la Luna con Artemis II e il dibattito sulle missioni spaziali si accende.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Roma per un'importante visita istituzionale, incontrando la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e successivamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. La sua agenda romana, tuttavia, prevede anche una tappa di rilievo in Vaticano, con una visita al Papa, e un omaggio alla Comunità di Sant'Egidio, segnale di un impegno diplomatico a 360 gradi. Parallelamente, l'attenzione globale è rivolta alle imprese spaziali: la missione Artemis II ha compiuto passi storici, battendo record di distanza dalla Terra e esplorando il lato oscuro della Luna con un blackout di 40 minuti che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo. L'Italia, in particolare, celebra il contributo di Teobaldo Grassi al successo della navicella Orion. Sul fronte della cronaca, si registrano invece eventi drammatici come l'omicidio di Dino Carta a Foggia e un femminicidio-suicidio a Bisceglie, che gettano un'ombra sulla quotidianità. Notizie più leggere arrivano dal mondo dello spettacolo e dalla cronaca rosa, con Donald Trump immortalato mentre ordina da McDonald's e interviste che rivelano retroscena e confessioni inaspettate.

La capitale italiana è stata teatro di un intenso fervore diplomatico e di un'ondata di innovazione spaziale. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto il suo arrivo a Roma per una serie di incontri cruciali, a partire da quello con la Premier Giorgia Meloni presso la sede del governo, Palazzo Chigi. Questa visita assume particolare rilevanza nel contesto geopolitico attuale, segnato dal conflitto in corso in Ucraina.

Successivamente, Zelensky si è recato al Palazzo del Quirinale per un tête-à-tête con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, consolidando ulteriormente i legami tra i due Paesi e discutendo di possibili scenari futuri e supporto reciproco. Ma l'agenda di Zelensky a Roma non si è esaurita qui; ha infatti incluso una visita di grande valore simbolico presso la Città del Vaticano, dove ha incontrato Sua Santità Papa Francesco, e un omaggio alla Comunità di Sant'Egidio, organizzazione impegnata in opere di pace e solidarietà. Questa prolungata presenza in Italia sottolinea l'importanza che Kiev attribuisce alle relazioni con le potenze europee e al sostegno internazionale per la sua sovranità. Nel frattempo, l'umanità continua a spingersi oltre i confini terrestri con la missione Artemis II. La navicella Orion ha compiuto passi da gigante nell'esplorazione del nostro satellite naturale, battendo il record di distanza dalla Terra precedentemente detenuto da Apollo 13. Gli astronauti a bordo hanno vissuto un momento di grande tensione, ma anche di straordinaria scoperta, durante un blackout di 40 minuti mentre transitavano nel lato oscuro della Luna. Questo evento, durato quanto l'eclissi solare, ha permesso di osservare da vicino il vasto Mare Orientale, con un diametro di ben 900 chilometri, e di identificare nuovi crateri, offrendo preziosi dati scientifici. L'entusiasmo per il successo di questa impresa è palpabile, e l'Italia può vantare un ruolo di primo piano grazie al contributo di Teobaldo Grassi, che ha lavorato al fianco della NASA. L'annuncio dell'ingresso di Artemis II nella sfera di influenza lunare ha segnato un ulteriore traguardo, accompagnato dai saluti carichi di emozione degli astronauti, che si sono ritrovati a testa in giù in un abbraccio cosmico con il pianeta Terra. L'ispirazione di queste missioni, che evocano ricordi legati alle imprese passate di Apollo 8 e al racconto di Alberto Angela con suo padre Piero, si proietta verso le generazioni future, con i figli di Angela che ora seguono con trepidazione Artemis II, dimostrando una crescente consapevolezza e interesse per la conquista dello spazio. La cronaca italiana, tuttavia, è anche macchiata da eventi tragici che riportano l'attenzione sulla fragilità della vita umana e sulle sue complessità. A Foggia, la vita di Dino Carta, un personal trainer di 42 anni, è stata brutalmente interrotta da colpi di pistola mentre era per strada con il suo cane, lasciando dietro di sé un inquietante alone di mistero. Similmente, a Bisceglie, un ennesimo caso di femminicidio-suicidio ha sconvolto la comunità, con la tragica morte di un marito e una moglie, lasciando i loro due figli in un vuoto incolmabile. Si scopre che la coppia era in fase di separazione, un dettaglio che aggiunge ulteriore amarezza a un quadro già straziante. In un registro diverso, ma sempre nel segno delle dinamiche umane, si inserisce la visita di Harry in Australia, dove ha confessato la necessità di una sorta di purificazione dal suo passato prima di poter pensare ad avere figli, alludendo a una comunicazione non sempre lineare con i suoi genitori. Anche Iva Zanicchi ha condiviso un momento di vulnerabilità, raccontando di aver affrontato una grave crisi ipertensiva, un'esperienza che l'ha portata a riflettere sulla vita e, con la sua solita ironia, a desiderare di morire sazia, ordinando trecento grammi di spaghetti. L'Italia dello spettacolo e del piccolo schermo continua a offrire spunti di conversazione: la puntata di Stasera tutto è possibile ha visto Stefano De Martino emergere come protagonista indiscusso, elogiato per la sua conduzione, mentre altri personaggi hanno ricevuto giudizi più sfumati. Infine, Andrea Pezzi ha svelato un retroscena sorprendente legato al suo passato, rivelando un'antica passione per Cristiana Capotondi, la bambina che appariva nelle merendine, sottolineando come il destino a volte riservi sorprese inaspettate. Felice Maniero, una figura controversa legata al passato criminale, ha condiviso una riflessione amara sulla convenienza di una vita fuori legge, evidenziando le conseguenze della sua scelta, come la lontananza dai figli, e sconsigliando vivamente ai giovani di intraprendere la stessa strada





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