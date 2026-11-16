Viaggio e Silenzio: La Triennale Esplora Geografie Interiori e Paesaggi Italiani

La Triennale Milano celebra il viaggio attraverso il silenzio, la natura e la cultura italiana con interventi di Simona Tedesco, Beatrice Colli e Luca Fontana.

La Triennale Milano inaugura un ricco calendario di incontri e mostre dedicati all'esplorazione delle nuove geografie del viaggio, spostando l'attenzione dalle semplici destinazioni turistiche verso le profondità delle relazioni umane e delle scoperte interiori. Il programma, curato dalla direttrice Simona Tedesco, si concentra sull'intensità degli incontri che nascono lungo il cammino, analizzando come il silenzio e il movimento influenzino la mente umana. L'iniziativa parte da luoghi remoti e simbolici, come il deserto di Atacama e le lande dell'Irlanda, per arrivare a storie di rinascita sociale attraverso il cinema e la fotografia.

La Filosofia del Viaggio Interiori

Il filo conduttore dell'evento è rappresentato dal tema del viaggio interiore, inteso come strumento di conoscenza di sé e del mondo. Simona Tedesco ha delineato una visione che supera il turismo tradizionale, puntando a raccontare l'intensità delle relazioni che si intrecciano durante gli spostamenti. Le mattinate sono iniziate con un focus specifico sugli effetti benefici del silenzio sulla psiche moderna, un antidoto contro il rumore costante della vita quotidiana. Questo approccio invita i partecipanti a riflettere su come la lontananza dai centri abitati e la connessione con ambienti estremi possano rigenerare lo spirito umano.

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Storie di Rinascita e Cinema Sociale

Un capitolo centrale della giornata è stato dedicato alla narrazione cinematografica dell'Italia meno nota, attraverso il progetto realizzato in collaborazione con l'otto per mille alla Chiesa cattolica. Il film diretto da Gabriele Abbruzzi racconta sei percorsi di rinascita che si snodano tra comunità locali e beni culturali, toccando locations significative che vanno da Altamura a Danta di Cadore. Questa sezione ha messo in luce come la cultura e la fede possano essere motori di rigenerazione territoriale, trasformando luoghi dimenticati in spazi di speranza e convivenza sociale.

Arte, Natura e Sport: Voci Diverse a Confronto

La programmazione ha visto alternarsi figure di spicco provenienti da ambiti diversi, tra cui la natura, lo sport e la sociologia. L'artista ha condiviso la propria esperienza di vita nomade in Mongolia, presentando le naturografie, opere artistiche nate dall'interazione diretta con i processi naturali. Nel pomeriggio, la sinologa Giada Messetti ha offerto una lettura contemporanea delle trasformazioni della Cina, analizzando l'evoluzione urbana da Pechino a Shenzhen. Parallelamente, l'atleta Beatrice Colli, campionessa di arrampicata sportiva, ha raccontato il suo legame profondo con la natura, descrivendo l'ambiente selvaggio come fonte primaria di forza fisica e ispirazione mentale.

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Nuove Geografie del Turismo Fuori Stagione

Il dialogo si è poi spostato sulle strategie del turismo contemporaneo, con un intervento di Valentina Fioravanti, Chief Marketing & Communication Officer di Human Company. A fianco di Simona Tedesco, Fioravanti ha discusso delle nuove geografie del viaggio fuori stagione, analizzando come l'allungamento delle stagioni climatiche stia permettendo di scoprire mete ed esperienze inedite. Questa prospettiva evidenzia come i cambiamenti climatici e le nuove abitudini di mobilità stiano ridefinendo il concetto di vacanza, rendendo accessibili destinazioni prima considerate irrilevanti o impraticabili in certi periodi dell'anno.

Fotografia Naturalistica e Biodiversità

La chiusura dei panel tematici è stata dedicata alla documentazione visiva del paesaggio e alla tutela ambientale. Il fotografo e guida escursionistica Luca Fontana ha dialogato con il caporedattore Giovanni Moro sulla ricerca di una montagna autentica, vissuta lontano dagli stereotipi e immortalata attraverso lo sguardo della fotografia naturalistica. L'intervento conclusivo ha posto al centro l'isola di Linosa, con il biologo Dario D'Emanuele e il regista Gianluigi Gherzi che hanno illustrato l'equilibrio delicato di un ecosistema unico, dove la convivenza tra uomo e animali rappresenta la sfida fondamentale per la sopravvivenza dell'habitat.

Mostra Balconi Italiani e Informazioni Pratiche

Parallelamente agli incontri, il pubblico è stato invitato a visitare la mostra fotografica "Balconi Italiani", realizzata con il sostegno di ENIT S.p.A. Questa esposizione propone un viaggio visivo attraverso ventuno territori della Penisola, dove il paesaggio smette di essere un semplice sfondo per diventare una rivelazione visiva per chi osserva. Per partecipare agli appuntamenti in Triennale è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale della manifestazione. L'evento è stato seguito anche attraverso le sintesi trasmesse in streaming sul sito del Corriere della Sera alle ore 11 e alle ore 15.