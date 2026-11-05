Viaggio in Finlandia per single: come vincere l'esperienza culinaria gratuita

Visit Finland invita i viaggiatori soli a candidarsi per un viaggio culinario gratuito di quattro giorni nel Paese. Scopri i requisiti, le date e come partecipare alla selezione dei vincitori.

Visit Finland ha lanciato una nuova iniziativa per viaggiatori soli che permette di scoprire la cultura culinaria locale. L'opportunità consiste in un'esperienza gratuita di quattro giorni nel Paese più felice al mondo. Questa iniziativa invita i singoli di tutto il mondo a riscoprire la cucina meno conosciuta d'Europa.

Dettagli del viaggio gratuito in Finlandia

Il viaggio interamente pagato è in programma tra il 9 e il 19 febbraio 2027. I vincitori saranno in totale 16 single provenienti da ogni parte del mondo, esclusi i residenti in Finlandia. Le 16 persone saranno divise in due gruppi da 8 partecipanti ciascuno. Ciascun gruppo parteciperà a un'esperienza culinaria immersiva che culminerà in una cena evento basata sui menu degustazione ufficiali della Finlandia. Otto partecipanti saranno destinati all'esperienza nella capitale Helsinki. Gli altri otto partecipanti verranno inviati a Tampere, nella regione dei laghi.

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Durante le cene, ai viaggiatori si uniranno due single finlandesi per gruppo. Questo elemento mira a favorire l'interazione e lo scambio culturale diretto. La destinazione esatta tra Helsinki e Tampere rimarrà una sorpresa per i vincitori fino alla conferma della selezione. Gli organizzatori sottolineano che l'evento riguarda molto di più del semplice cibo. Si tratta di un viaggio culinario esperienziale attraverso i sapori, le tradizioni, i paesaggi e i suoni della regione.

Requisiti per candidarsi all'iniziativa

Per poter inoltrare la propria candidatura è necessario possedere determinati requisiti specifici. I candidati devono avere almeno 18 anni compiuti al momento della domanda. È inoltre obbligatorio risiedere al di fuori della Finlandia. I partecipanti devono essere single al momento della domanda e dello svolgimento del viaggio. Sono ammesse persone di qualsiasi orientamento sessuale o identità di genere.

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L'organizzazione richiede rigorosamente di non avere subìto condanne penali precedenti. Non devono esserci procedimenti giudiziari in corso contro i candidati. Inoltre, l'organizzazione richiede di produrre personalmente il materiale per la candidatura. È severamente vietato ricorrere all'intelligenza artificiale per la creazione del contenuto. La giuria di esperti valuterà i candidati in base a criteri di creatività, autenticità e unicità della loro presentazione.

Come partecipare e data della selezione

La procedura di candidatura richiede il completamento di due passaggi obbligatori. I candidati devono rispettare il termine ultimo di martedì 10 novembre 2026 alle ore 11:59, ora finlandese EET UTC+2. Il primo passaggio consiste nel partecipare alla sfida sui social media. È necessario registrare e pubblicare un video in lingua inglese. Nel video ci si deve presentare e rispondere alla domanda: Cosa servirei a una cena romantica e perché?

Il filmato deve essere caricato su Instagram, TikTok o YouTube. È obbligatorio utilizzare l'hashtag #FinnishDinnerDate. Bisogna inoltre taggare i canali ufficiali della campagna. Su Instagram il tag è @ourfinland. Su TikTok il tag è @visitfinland.com. Su YouTube il tag è @VisitFinland. È necessario mantenere il profilo pubblico o l'opzione Non in elenco su YouTube. Il secondo passaggio richiede la compilazione del modulo d'iscrizione sul sito ufficiale di Visit Finland. All'interno del modulo va inserito il link diretto al video pubblicato.

Annuncio dei vincitori e prossimi eventi

L'annuncio pubblico dei 16 vincitori selezionati verrà effettuato il 1° dicembre 2026. La comunicazione avverrà sui canali Instagram e TikTok di Visit Finland. Dopo l'annuncio pubblico, i candidati scelti saranno contattati personalmente. La comunicazione privata avverrà tramite e-mail o messaggistica istantanea. Questa procedura garantisce trasparenza e rispetto per tutti i partecipanti alla selezione.

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La scelta di focalizzarsi sui viaggiatori soli risponde a una precisa strategia di marketing turistico. L'iniziativa mira a rompere gli stereotipi sul viaggio individuale. Promuove l'idea che la Finlandia sia una destinazione accogliente per tutti. I vincitori avranno l'opportunità unica di interagire con la cultura locale. Sperimenteranno direttamente la reputazione del Paese come luogo felice.