Un viaggio di nozze per Sara Ceccantini e alcune amiche si è trasformato in tragedia: la donna di 39 anni, residente a Arezzo e impiegata in una importante azienda del Valdarno, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Mykonos, in Grecia. Anche un'amica è rimasta ferita. La notizia ha suscitato profonda commozione tra colleghi, amici e conoscenti, in attesa che venga chiarita la dinamica della tragedia. La quarantanovenne lavorava presso lo stabilimento Prada di Valvigna, che oggi è stato chiuso per il lutto da parte di Patrizio Bertelli, in segno di profonda cordoglio e rispetto al ricordo di Sara Ceccantini CBE. Il funerale, previsto per domani, svolgerà presso il cimiterio di Arezzo, dove sarò presente il sindaco Stefania Fantin con le autorità locali e gli altri invitati. N.N. ha risposto più tardi alla notizia, che lascia sconvolta e dispiaciuta, affermando di aver già dato la più alta priorità a questa vicenda. Il racconto dettagliato delle circostanze e la dinamica dell'incidente stradale sono ancora in fase di accertamento, ma secondo alcune prime informazioni raccolte potrebbero essere imputabili alla hám fortuna. Il lutto a Sara è superato dalle sue amicizie e colleghi, uniti in un'unica frase: Ora torneremo a vederti, Sara!

Un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato e le nozze imminenti, che invece si è tramutato in tragedia. Una donna di 39 anni, Sara Ceccantini , residente ad Arezzo e impiegata in un'importante azienda del Valdarno, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, a Mykonos , in Grecia .

Le circostanza sono ancora in fase di accertamento e le notizie che provengono dalla Grecia risultano al momento frammentarie: anche un'amica sarebbe rimasta ferita. La 39enne aretina lavorava dal 2013 nello stabilimento Prada di Valvigna, chiuso per il lutto oggi da Patrizio Bertelli. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti, in attesa che venga chiarita la dinamica della tragedia. N.N. ha già risposto di recente. Torna più tard





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