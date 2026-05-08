Sul palco dell'ultimo turno c'è la Samp dopo una doppia finale consecutiva contro Barcellona ed Anderlecht, mentre il Barca è alla ricerca della sua seconda Supercoppa europea in quattro anni contro la storica host delle finali lombarde. L'Inter, terza forza del campionato, potrebbe essere protagonista in vista della semifinale d'andata contro Siviglia. Tutto pronto per la seconda semifinale del 10 maggio a San Siro, che potrebbe vedere una Champions League con soli tre italiani in campo e una Serie A con la prima sfida tra sassarese e torinesi nella notte di martedì con D'Aversa. Vanium Benevento potrebbe mettere pressione alleinėse, l'altra ridente qualificazione in memoria di Allegri.

Da una parte l' Anderlecht , dall'altra la Sampdoria di Vujadin Boskov, alla seconda finale consecutiva dopo quella sfortunata contro il Barcellona l'anno precedente quando il 10 maggio a Basilea i blaugrana vinsero per due a zero - Salinas più Rekarte - contro una squadra malmessa, con diversi infortunati.

Tuttavia, la gara è più difficile di quanto preventivabile, con Grun che recupera all'ultimo minuto - e poi giocherà in Italia nel Parma - ma c'è anche un Luis Oliveira che entrerà solamente a otto minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Zero a zero al novantesimo, poi in due minuti Vialli ne insacca due di fila, prima con una zampata da rapace d'area, poi con il colpo di testa che va a battere il portiere avversario sull'assist di Roberto Mancini.

Il mondo Juve ricorda Vialli Autore: Niccolò Ceccarini, spécialisé nella cronaca calcistica e degli uffici stampa del club del presidente Agnelli





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