Vianello smentisce Goich: separazione 1978, serratura originale e accuse falsificate

Edoardo Vianello contraddice le affermazioni di Wilma Goich sulla loro separazione del 1978. La nuova moglie Elfrida Difilippo interviene per difendere il marito, negando le accuse di infedeltà.

Edoardo Vianello ha offerto una controreplica ufficiale alle dichiarazioni rilasciate da Wilma Goich riguardo alla dissoluzione del loro matrimonio, avvenuta nel 1978. Il cantante si è espresso con fermezza durante la sua presenza nel salotto di Caterina Balivo, accompagnando la terza moglie Elfrida Difilippo, per confutare la ricostruzione proposta dall'ex consorte.

Dettagli della controversia sulla vita privata

La discussione è nata dopo che la cantante aveva ripercorso la fine della loro unione, celebrata nel 1967, e la nascita della figlia Susanna nel 1970. Wilma Goich aveva descritto un distacco traumatico avvenuto quando la bambina aveva sette anni, sottolineando come l'evento fosse stato vissuto male dalla figlia. Edoardo Vianello ha contestato direttamente questa narrazione, definendola inaccurata e priva di fondamento nei dettagli cruciali della vita familiare.

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Il punto centrale del diverbio riguarda le dinamiche della separazione fisica e legale. La Goich aveva sostenuto di essere stata costretta a lasciare la casa coniugale mentre il marito iniziava una nuova relazione. Vianello ha smentito categoricamente questa versione, affermando che non esiste alcun ricordo preciso da parte della cantante su eventi che non si sono verificati come descritto. Ha precisato che i rapporti tra le due parti non si sono interrotti bruscamente come lei indica.

Posizioni dei coinvolti e dinamiche relazionali

Edoardo Vianello ha dichiarato di aver sempre frequentato l'ex moglie e di averla accolta nella sua abitazione personale. Questa affermazione mira a smontare l'idea di un abbandono o di un isolamento imposto. Ha inoltre aggiunto che Wilma Goich non ha mai visto l'impazienza di andarsene che lei stessa ha raccontato, ribaltando completamente la percezione degli eventi vissuti al momento del distacco.

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Elfrida Difilippo, moglie attuale del cantante, ha preso la parola per confermare le parole del marito. Ha ricordato che la loro storia inizia nel 1998 e che quanto dichiarato da Vianello corrisponde alla realtà dei fatti. Ha espresso la propria certezza sulla stabilità della relazione attuale, dimostrando piena fedeltà e sostegno al partner in questa battaglia mediatica.

Impatto reale e future prospettive

Un dettaglio concreto citato da Edoardo Vianello riguarda la chiusura della casa. Wilma Goich aveva insinuato che la serratura fosse stata sostituita dopo la separazione per escluderla. Il cantante ha risposto con un dato di fatto preciso: nell'appartamento in questione è ancora installata la stessa serratura utilizzata cinquanta anni fa, smentendo l'episodio del cambio di chiusura come invenzione.

Elfrida Difilippo ha lanciato una stoccata finale all'ex moglie, suggerendo che le continue rievocazioni del passato nascondano sentimenti non superati. Ha affermato che Wilma Goich è ancora innamorata di Edoardo, il suo primo amore, e che lo osserva mentre sta bene e continua a lavorare. La moglie attuale ha dichiarato esplicitamente che non intende lasciare il marito, confutando l'ipotesi che Goich stia aspettando la fine del loro matrimonio per riaccendere la passione del passato.