Viareggio, ergastolo per l'imprenditrice che investì il ladro di borse: condannata per omicidio pluriaggravato

Condanna all'ergastolo per Cinzia Dal Pino, 65enne titolare di uno stabilimento balneare a Viareggio, che l'8 settembre 2024 investì con la sua Mercedes Noureddine Mezgui, 52 anni, dopo che questi le aveva rubato la borsa. La sentenza è stata emessa il 28 maggio 2025 dal tribunale di Lucca, che ha riconosciuto le aggravanti di crudeltà, futili motivi, mezzo insidioso e minorata difesa. La perizia psichiatrica aveva escluso il vizio di mente.

A Viareggio , in provincia di Lucca, si è concluso il processo per la morte di Noureddine Mezgui, un uomo di 52 anni investito l'8 settembre 2024.

L'imputata è Cinzia Dal Pino, 65enne imprenditrice balneare, accusata di omicidio pluriaggravato. Secondo la ricostruzione, la sera dell'incidente la donna, dopo aver cenato con amici in un ristorante, era salita sulla sua Mercedes quando un uomo le ha sottratto la borsa. Reagendo, Dal Pino ha inseguito il ladro a bordo del Suv, investendolo mortalmente. La vittima, Noureddine Mezgui, è stata colpita mentre si trovava a piedi, di spalle rispetto all'auto.

Il pubblico ministero Sara Polino ha richiesto l'ergastolo, sottolineando la crudeltà del gesto, i futili motivi, l'uso di un mezzo insidioso e la minorata difesa della vittima. La perizia psichiatrica, depositata ad aprile, ha escluso il vizio di mente, dichiarando l'imputata capace di intendere e volere al momento del fatto. L'avvocato difensore Enrico Marzaduri ha tentato di dimostrare una reazione istintiva dettata dal panico, ma la Corte ha accolto la tesi dell'accusa.

I legali di parte civile, Enrico Carboni e Gianmarco Romanini, che assistono i familiari di Noureddine, hanno chiesto giustizia per la morte violenta del loro caro. La sentenza è attesa per oggi, giovedì 28 maggio. Il caso ha scosso la comunità di Viareggio, dove l'imprenditrice era conosciuta come titolare di uno stabilimento balneare. La difesa ha annunciato ricorso in appello, sostenendo che l'imputata ha agito in stato di shock dopo il furto.

Tuttavia, le prove raccolte, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno mostrato un'azione deliberata e violenta. Il processo ha sollevato dibattito sulle misure di sicurezza e la proporzionalità della reazione a un reato contro il patrimonio. La famiglia della vittima, originaria del Marocco, chiede giustizia per un uomo che, nonostante precedenti per reati minori, non meritava di morire in quel modo. L'ergastolo richiesto rappresenta una delle pene più severe previste dall'ordinamento italiano.

Il tribunale di Lucca ha dovuto valutare la presenza delle aggravanti: la crudeltà, consistita nel travolgere ripetutamente l'uomo; i futili motivi, ovvero un furto di borsa; l'uso di un mezzo insidioso come un Suv; e la minorata difesa, poiché la vittima era a piedi e di spalle. La perizia ha confermato che Dal Pino ha agito con lucidità, accelerando volontariamente contro l'uomo.

Il caso ha attirato l'attenzione dei media nazionali, dividendo l'opinione pubblica tra chi giustifica una reazione eccessiva a un furto e chi condanna l'omicidio. L'imputata, in lacrime durante le udienze, ha espresso rimorso, ma la legge non ha riconosciuto attenuanti. L'avvocato della difesa ha sottolineato il disagio psicologico della donna, ma la perizia ha escluso qualsiasi disturbo. La decisione della Corte è attesa con ansia.

Nel frattempo, la comunità balneare di Viareggio esprime solidarietà alla famiglia della vittima, mentre alcuni colleghi dell'imputata ne sottolineano la correttezza in anni di attività. Il verdetto potrebbe fare giurisprudenza in casi simili. La sentenza, letta in aula, ha condannato Cinzia Dal Pino all'ergastolo, suscitando reazioni opposte. La difesa ha già preannunciato impugnazione in Appello.

Noureddine Mezgui lascia una moglie e due figli, che hanno seguito il processo come parti civili. L'avvocato Carboni ha dichiarato soddisfazione per una pena che riconosce la gravità del gesto. Il processo si è chiuso nel segno della giustizia, ma il dolore delle famiglie rimane. Viareggio, città turistica, cerca di voltare pagina dopo una vicenda che ha segnato la cronaca nera locale





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