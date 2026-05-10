Vice Premier He Lifeng Leads Chinese Delegation to US Trade Talks in South Korea

Chinese Vice Premier He Lifeng will lead a Chinese delegation for trade negotiations with U.S. counterparts in South Korea on May 12-13, following a consensus reached during prior calls and meetings between the two nations' top leaders. The discussions are expected to include economic and trade issues of mutual concern, such as a potential visit by U.S. President Donald Trump this week and White House invitation for a scaled-back CEO delegation to accompany him to Beijing.

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SHANGHAI, 10 maggio (Reuters) - Il vicepremier cinese He Lifeng guiderà una delegazione in Corea del Sud per i negoziati commerciali con le controparti statunitensi il 12-13 maggio, ha detto domenica il Ministero del Commercio cinese. Le discussioni seguiranno il consenso raggiunto durante le precedenti telefonate e riunioni tra i massimi leader delle due nazioni, compreso l’incontro a Busan in ottobre, e si concentreranno su questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero.

U.S. President Donald Trump è previsto che visiti la Cina questa settimana e la Casa Bianca ha invitato una delegazione di administratori delegati ridimensionata ad accompagnare Trump a Pechino, ha riferito Reuters, citando fonti. Altri risultati (1





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