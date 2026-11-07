Vicenza, 35enne arrestato per tentato omicidio a compagna: la verità sulla notte del 4 novembre

Arresto del 35enne responsabile della ferita alla moglie a Vicenza nel 2026. Dettagli sulle lesioni, fuga nel Trevigiano e convalida dell'arresto in carcere il 7 novembre.

L'incidente avvenuto il 4 novembre nella periferia di Vicenza ha portato all'arresto di un uomo di 35 anni, accusato di tentato omicidio. L'aggressione ha avuto come vittima la compagna del denunciato, la quale ha riportato lesioni permanenti al volto e una grave frattura dell'osso temporale. La violenza è esplosa durante una violenta lite, creando un clima di estremo pericolo che ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

Dettagli dell'Aggressione e Fuga verso il Trevigiano

Secondo la ricostruzione dettagliata effettuata dagli investigatori, la donna, gravemente ferita, è riuscita a raggiungere autonomamente il pronto soccorso. Lì ha dato l'allarme, raccontando l'accaduto agli agenti medici insieme al figlio, che si trovava presente in casa al momento dell'aggressione. Le condizioni della vittima sono state giudicate gravissime a causa delle ferite al volto e del trauma cranico subito.

Also read Leonardo adjusted profit up 74% in first 9 months, 2026 order guidance raised

Subito dopo l'episodio, l'uomo ha dato alle fuggire, tentando di sottrarsi all'azione della giustizia. La squadra mobile di Vicenza ha avviato rapidamente un'inchiesta capillare, utilizzando le telecamere di sorveglianza installate nella zona per tracciare il percorso di fuga. I riscontri incrociati con le banche dati hanno permesso di localizzare l'indagato che si era diretto verso la provincia del Trevigiano, spostandosi fuori dalla città veneta per cercare di eludere i controlli.

Arresto e Posizione della Procura e della Questura

Visto l'aggravarsi delle condizioni di salute della vittima e il concreto pericolo di fuga dell'indagato, la Procura della Repubblica ha emesso un mandato di fermo. La Questura di Vicenza ha successivamente confermato la notizia dell'arresto, che era stata anticipata dai quotidiani del gruppo Nem. L'operazione dimostrava la rapidità e l'efficienza delle forze dell'ordine nel contrastare la violenza domestica e il crimine.

Advertisement

L'uomo di 35 anni è stato fermato con l'accusa ufficiale di tentato omicidio. Il procedimento è passato nelle mani della magistratura competente, che ha valutato la gravità dei reati contestati e il profilo di pericolosità sociale del detenuto. La custodia cautelare in carcere è stata disposta per garantire la sicurezza della collettività e l'integrità della vittima, che continua a subire le conseguenze fisiche del trauma subito.

Convalida dell'Arresto e Sviluppi Future del Caso

La mattina del 7 novembre è avvenuta la convalida ufficiale dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria. Questa fase processuale ha sancito la legittimità del fermo e l'ingresso dell'imputato nel sistema carcerario in attesa di giudizio. Il caso, che ha destato grande allarme nella comunità locale, rimane sotto stretto monitoraggio delle autorità competenti.

Il processo è ancora agli inizi e dovrà stabilire le responsabilità penali nell'ambito della vicenda. Le indagini continuano per accertare ogni singolo elemento emerso durante l'aggressione e la successiva fuga. La famiglia della vittima, composta anche dal figlio minorenne presente durante il dramma, si trova ora ad affrontare le severe conseguenze legali e psicologiche di un evento così traumatico e violento.