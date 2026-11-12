Vicenza: chiesti 14 anni per i genitori di Francesco ucciso dal metodo Hamer

La procura richiede 14 anni di reclusione per i genitori di Francesco, morto a 14 anni dopo essere stato curato con il metodo Hamer invece della medicina ufficiale. La Corte d'Assise di Vicenza esamina il caso.

La Corte d'Assise di Vicenza sta esaminando un caso di gravità eccezionale che ha destato preoccupazione sull'uso di terapie alternative non scientifiche. I pubblici ministeri hanno chiesto mercoledì 11 novembre 14 anni di carcere per il padre e la madre del ragazzo, accusati di omicidio colposo multipla. La richiesta arriva a seguito della morte di Francesco, un adolescente scomparso a gennaio 2024 a causa di un tumore che è stato gestito con metodi privi di validazione medica.

Il ruolo cruciale del metodo Hamer nella decisione terapeutica

Il nucleo centrale dell'accusa ruota attorno alla scelta terapeutica intrapresa dai genitori, influenzata dalle teorie pseudoscientifiche note come metodo Hamer. Questa pratica, priva di qualsiasi fondamento clinico o biologico, attribuisce l'insorgenza dei tumori a conflitti psicologici irrisolti, suggerendo trattamenti alternativi che non offrono alcuna protezione contro la progressione delle malattie oncologiche. Matteo Penzo, medico padovano e seguace dichiarato di questa dottrina, è la figura chiave che ha guidato le scelte dei genitori.

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Penzo ha raccomandato ai familiari di evitare le cure ospedaliere convenzionali, sostituendole con impacchi di argilla e assunzione di antinfiammatori. Questa strategia ha portato alla decisione drammatica di sottrarre il giovane alle strutture sanitarie ufficiali, impedendo l'accesso a protocolli chemioterapici o chirurgici potenzialmente salvavita. La deriva verso queste pratiche ha coinvolto anche centri toscani specializzati in percorsi di benessere legati a tali teorie infondate.

La diagnosi e la storia clinica del paziente

La vicenda ha avuto inizio nel dicembre 2022, quando Francesco, all'epoca dodicenne, ha ricevuto una diagnosi di osteosarcoma al femore presso l'Istituto Rizzoli di Bologna. Questa struttura, rinomata per la sua competenza in ortopedia e oncologia, aveva pianificato una biopsia per confermare la natura del tumore e stabilire un piano di intervento tempestivo. La diagnosi rappresentava un momento critico in cui un intervento rapido poteva determinare significativamente le probabilità di sopravvivenza a lungo termine.

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Di fronte alla proposta medica della biopsia, i genitori hanno reagito rimuovendo il figlio dall'ospedale, convinti dalle argomentazioni fornite da Penzo. La scelta di allontanarsi dal percorso clinico standard ha rappresentato il punto di svolta nella progressione della malattia. Il ragazzo è stato condotto in strutture private che promuovevano approcci olistici, ignorando la natura aggressiva della neoplasia ossea diagnosticata.

Il deterioramento della salute e l'intervento medico tardivo

La situazione è precipitata drasticamente a fine aprile 2023, quando le condizioni di Francesco sono diventate critica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Perugia, dove i medici hanno rilevato uno stadio avanzato della malattia con metastasi diffuse ai polmoni. In questa fase, la patologia aveva superato qualsiasi possibilità di contenimento con le terapie alternative precedentemente adottate. I sanitari hanno tentato una biopsia e un ciclo di chemioterapia per fermare la progressione, ma le lesioni erano ormai troppo estese.

Nonostante gli sforzi del team medico per arginare la malattia, le metastasi polmonari hanno reso irreversibile il danno. Francesco ha trascorso gli ultimi mesi di vita in cure palliative, cercando di alleviare il dolore e migliorare la qualità della sua breve permanenza. La morte è sopraggiunta a gennaio 2024, chiudendo un ciclo di sofferenza evitabile secondo le valutazioni degli esperti coinvolti nel processo.

Perizie mediche e posizioni contrastanti in aula

I periti della Corte, il medico legale Antonello Cirnelli e l'oncologa pediatrica Franca Fagioli, hanno fornito dati statistici che evidenziano l'impatto fatale del ritardo terapeutico. Secondo le loro stime, con cure tempestive nel dicembre 2022, le probabilità di sopravvivenza a cinque anni per Francesco sarebbero state del 74,8%. Tuttavia, l'abbandono delle terapie standard ha ridotto queste probabilità al 45%, dimostrando una correlazione diretta tra il tempo perso e l'esito negativo.

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Al contrario, i consulenti difensivi dei genitori sostengono che un intervento rapido non avrebbe cambiato l'esito finale della malattia, negando la causalità tra il ritardo e la morte. Durante l'udienza, la madre ha ammesso di essere stata convinta da Penzo e ha espresso un profondo rimorso, dichiarando che oggi non seguirebbe più quel percorso e si rivolgerebbe direttamente alle strutture mediche come il pronto soccorso di Perugia. Questa ammissione evidenzia la consapevolezza successiva della gravità dell'errore, ma non cancella le conseguenze già verificatesi.