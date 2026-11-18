La Corte d'Assise di Vicenza condanna i genitori di Francesco Gianello, morto a 14 anni, per omicidio colposo seguendo il metodo Hamer. La sentenza definitiva.

La Corte d'Assise di Vicenza ha emesso una sentenza definitiva che condanna i genitori di Francesco Gianello a due anni di reclusione. L'adolescente di 14 anni è deceduto a causa di un tumore, una malattia che non è stata trattata con le appropriate cure mediche convenzionali. La famiglia ha scelto di seguire esclusivamente il "metodo Hamer" per la gestione della patologia, rifiutando la medicina tradizionale.

Il verdetto chiude un iter giudiziario complesso. La Corte ha riqualificato l'accusa originaria di omicidio volontario con dolo eventuale. Questa nuova qualificazione giuridica è stata adottata su richiesta delle difese durante l'udienza preliminare. La riqualificazione in omicidio colposo ha permesso l'applicazione dello sconto di pena previsto per il rito alternativo, modificando significativamente l'esito finale del processo.

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Dettagli sulla riqualificazione e accuse legali

La riqualificazione del reato rappresenta un punto centrale della decisione giudiziaria. Il PM, in sede di replica, aveva avanzato l'ipotesi di valutare il capo d'accusa come morte come conseguenza di altro reato o abbandono di minore. Tuttavia, la Corte ha optato per la strada dell'omicidio colposo. Questa scelta riconosce la negligenza medica della famiglia, pur distinguendola dalla volontà diretta di uccidere il minore.

Il "metodo Hamer" è una teoria pseudoscientifica basata su presunti nessi tra traumi emotivi e insorgenza di malattie. Non esiste alcuna validazione scientifica per questa approccio nel trattamento del cancro. Il rifiuto delle terapie mediche ha impedito interventi tempestivi, creando le condizioni per l'aggravarsi della patologia. La sentenza sottolinea come la decisione dei genitori abbia avuto conseguenze dirette sulla perdita della vita del figlio.

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Ruolo delle difese e posizioni legali

Le difese dei genitori hanno chiesto esplicitamente la riqualificazione del reato in udienza preliminare. Hanno sostenuto che non vi era l'intenzione di nuocere al bambino, ma una scelta dettata da convinzioni personali errate. Il processo ha esaminato attentamente se i genitori avessero agito con consapevolezza del pericolo o per negligenza. La Corte ha ritenuto che la negligenza fosse l'elemento prevalente.

La decisione della Corte d'Assise di Vicenza respinge le argomentazioni di chi sosteneva una piena assoluzione. Allo stesso tempo, evita la pesante condanna per omicidio volontario. Il bilanciamento delle pene riflette la gravità della scelta terapeutica fallimentare. Il risultato è una condanna a due anni, una pena che rispecchia la responsabilità oggettiva dei genitori nel mancato soccorso.

Impatto sociale e conseguenze future

Il caso di Francesco Gianello ha sollevato polemiche sull'uso di terapie alternative nel trattamento di malattie gravi. L'opinione pubblica si divide tra il rispetto della scelta familiare e la tutela della salute del minore. La sentenza invia un messaggio chiaro sulle responsabilità legali dei genitori in ambito medico. Ignorare le evidenze scientifiche comporta rischi concreti e conseguenze giudiziarie.

La condanna a due anni non prevede l'esecuzione della pena in carcere grazie allo sconto applicato. Tuttavia, il precedente creato dalla Corte d'Assise di Vicenza potrebbe influenzare casi futuri. I medici e le istituzioni sanitarie monitoreranno attentamente l'esito. La comunità scientifica riafferma l'importanza di affidarsi a protocolli testati per salvaguardare la vita dei pazienti, soprattutto in età pediatrica.