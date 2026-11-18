La Corte d'Assise di Vicenza derubrica l'omicidio volontario in colposo per la morte di Francesco. Ecco i dettagli sulla diagnosi tardiva e le terapie alternative.

La Corte d'Assise di Vicenza ha reso ufficiale una svolta decisiva nella vicenda riguardante la morte di Francesco, derubricando l'accusa originaria di omicidio volontario con dolo eventuale in omicidio colposo. Questa decisione segue le richieste avanzate in precedenza dagli avvocati difensori durante l'udienza preliminare e integra lo sconto di pena previsto dal rito alternativo, segnando un cambiamento fondamentale nel quadro giuridico del caso.

Derubrica delle accuse e percorso giudiziario

Il verdetto della Corte d'Assise di Vicenza riflette un'evoluzione significativa nel trattamento legale della morte del ragazzo, abbandonando la qualifica di omicidio volontario a favore di una responsabilità colposa. La magistratura ha accolto le istanze difensive, allineandosi anche alle aperture mostrate in precedenza dal pubblico ministero durante le repliche processuali.

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In precedenza, l'accusa era stata formulata come omicidio volontario con dolo eventuale, una qualificazione gravissima che implicava la consapevolezza del rischio di morte. Tuttavia, il procuratore aveva già lasciato spazio a riconsiderazioni, proponendo di valutare la morte come conseguenza di un altro reato o come abbandono di minore, opzioni che hanno trovato spazio nel dibattimento finale.

Terapie alternative e diagnosi ritardata

La vicenda clinica ha avuto inizio nel dicembre del 2022, quando Francesco iniziò a manifestare forti dolori a una gamba, portando la famiglia a cercare aiuto specializzato presso l'Istituto Rizzoli di Bologna. Gli specialisti identificarono tempestivamente un osteosarcoma al femore, indicando ai genitori la necessità urgente di una biopsia per avviare un percorso terapeutico standard e scientifico.

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Contrariamente alle indicazioni dell'Istituto Rizzoli, un medico padovano avrebbe sconsigliato l'esame diagnostico, definendolo troppo invasivo per il paziente. I genitori riferirono al Corriere della Sera che il medico padovano riteneva la chemioterapia inutile e suggerì alternative non convenzionali, tra cui l'uso di argilla e antinfiammatori, rinviando così le cure essenziali.

Influenza del metodo Hamer e conseguenze mediche

La famiglia si rivolse successivamente a un centro in Toscana che proponeva percorsi di autoguarigione ispirati al metodo Hamer, noto anche come nuova medicina germanica. Questo approccio si fonda sulla teoria priva di basi scientifiche secondo cui i tumori sarebbero il risultato di conflitti psichici risolvibili attraverso esercizi muscolari, massaggi, attività all'aperto e una dieta specifica.

Le condizioni di Francesco precipitarono drasticamente nel tempo, portando la famiglia a richiedere nuovamente l'ausilio di medici a Perugia per chemioterapia e radioterapia, ormai in stadi avanzati della malattia. Una segnalazione ai servizi sociali del Comune avvenne solo quando il ragazzo era già in condizioni critiche, evidenziando il ritardo nell'intervento delle autorità protettive.

Perizie tecniche e stima del ritardo terapeutico

Francesco morì all'ospedale San Bortolo di Vicenza nel gennaio 2024, dopo che il caso era giunto all'attenzione della procura. Le perizie condotte da Antonello Cirnelli e Franca Fagioli nel marzo 2023 hanno stabilito che il tumore era inizialmente localizzato, operabile e privo di metastasi, con un percorso standard che avrebbe richiesto biopsia, accertamenti, chirurgia e cicli di chemioterapia.

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I periti hanno stimato un ritardo diagnostico e terapeutico di 45 giorni, un lasso di tempo cruciale durante il quale il tumore ha progredito fino a raggiungere i polmoni. Questa progressione ha reso impossibile l'asportazione chirurgica, riducendo le probabilità di sopravvivenza a cinque anni dal 74,8% iniziale al 45%, secondo quanto accertato dalle analisi forensi.

Impatto sociale e riflessione sul sistema sanitario

La sentenza di Vicenza si inserisce in un dibattito più ampio sulla responsabilità dei medici e sull'importanza della gavetta professionale, temi sollevati da Fabio Caressa in relazione alla gestione dei casi critici. Caressa ha affermato che l'Italia è un Paese di vecchi, sottolineando che sebbene l'esperienza sia fondamentale, i giovani medici devono avere la possibilità di fare la gavetta e imparare.

Questo caso evidenzia le complesse interazioni tra scelte familiari basate su teorie pseudoscientifiche e il sistema sanitario nazionale, nonché le sfide legali nel determinare il nesso causale tra ritardo terapeutico e decesso. La derubrica in omicidio colposo chiude un capitolo processuale, ma lascia aperte le questioni etiche sulla prevenzione e sull'educazione sanitaria delle famiglie.