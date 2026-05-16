Vicenza soccombente nella Supercoppa di Serie C: Gallo difende il gruppo e guarda al futuro

Nonostante la pesante sconfitta per 4-1 contro il Benevento nella finale di Supercoppa, l'allenatore del Vicenza, Gallo, rivendica il valore di una stagione straordinaria e l'importanza della vittoria del campionato.

La serata della Supercoppa di Serie C si è conclusa con un risultato netto e impellente, vedendo il Benevento trionfare per 4 a 1 contro il Vicenza .

Nonostante la sconfitta pesante, l'analisi post partita del tecnico Gallo rivela una profondità di sentimenti che va ben oltre il semplice dato numerico del tabellino. Per Gallo, il trofeo sfumato è certamente un motivo di rammarico, ma non deve in alcun modo oscurare l'incredibile percorso compiuto dalla squadra durante l'intera stagione.

La vittoria del campionato ottenuta due mesi prima resta il punto di riferimento fondamentale, un traguardo memorabile che definisce l'identità di questo gruppo e che non può essere cancellato da una singola prestazione insufficiente in una finale. Il tecnico ha infatti sottolineato come una serata, per quanto importante, non possa annullare tutto il lavoro svolto e i successi raggiunti con fatica e determinazione.

Il tecnico biancorosso ha voluto dedicare parole di grande stima e riconoscenza ai suoi calciatori, definendo questo collettivo come il più forte che abbia mai avuto l'onore di allenare. Secondo Gallo, ogni singolo membro della squadra ha apportato un contributo significativo e indispensabile per raggiungere i successi ottenuti.

Il legame creato tra allenatore e giocatori è apparso quasi viscerale, un legame fatto di sacrifici, sudore e una visione comune che ha portato il Vicenza a scrivere una pagina importante della propria storia recente. La sconfitta contro il Benevento, pur essendo bruciante, viene vista come un episodio isolato in una cavalcata che ha emozionato l'intera città e i suoi tifosi, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi ha vissuto questa stagione.

Andando più nello specifico della gara, Gallo ha sottolineato come il Benevento sia apparso più allenato e preparato per questa specifica sfida, pur ribadendo che ciò non significhi necessariamente che la squadra avversaria sia intrinsecamente più forte. C'è stata anche una nota di polemica riguardante le decisioni arbitrali e l'intervento della FVS, che secondo il tecnico avrebbe potuto alterare drasticamente l'equilibrio della partita, portando potenzialmente a una situazione in cui il Vicenza avrebbe giocato in superiorità numerica.

Questo dettaglio aggiunge un velo di amarezza a una serata che sarebbe potuta essere diversa, ma che Gallo accetta con la dignità di chi sa di aver costruito qualcosa di solido e di valore. Infine, l'allenatore ha accennato a un passaggio cruciale per il futuro del progetto sportivo. Ha dichiarato che adesso è il momento in cui il cuore deve spegnersi per lasciare spazio alla ragione.

Questo significa che, nonostante l'affetto profondo per i suoi ragazzi, sarà necessario operare scelte lucide, fredde e razionali per pianificare i prossimi passi della società. La gestione delle emozioni è fondamentale in questo sport, e Gallo dimostra di avere la maturità necessaria per separare l'aspetto umano da quello professionale, consapevole che per crescere ulteriormente serva un approccio pragmatico e strategico.

Il Vicenza esce dalla Supercoppa a testa bassa per il risultato, ma a testa alta per tutto ciò che è stato costruito in un anno di successi e crescita costante, guardando al futuro con la consapevolezza di chi ha già vinto battaglie fondamentali





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