Vicepresidente USA Vance annulla incontro con negoziatori iraniani; accordo in bilico

Il vicepresidente americano JD Vance ha annullato la visita in Svizzera per i colloqui con l'Iran, mentre permangono divergenze sull'attuazione dell'accordo di tregua. La mossa aumenta le incertezze sulla possibilità di una pace duratura dopo mesi di guerra regionale.

Il vicepresidente degli Stati Uniti , JD Vance, ha annullato la sua partecipazione a un incontro programmato con negoziatori iraniani in Svizzera venerdì per avviare complesse trattative sull'attuazione dell'accordo in 14 punti siglato tra Teheran e Washington per porre fine alla loro guerra, ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca.

Funzionari statunitensi avevano annunciato questa settimana che si sarebbe tenuta una cerimonia formale di firma per l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Ginevra, ma il ministero degli Esteri iraniano ha espresso dubbi al riguardo, definendola superflua dopo che i presidenti di entrambi i paesi avevano firmato l'intesa mercoledì. L'Iran aveva dichiarato di essere pronto ad avviare colloqui tecnici dopo che i due nemici avevano prorogato di almeno 60 giorni una fragile tregua grazie all'accordo.

Ma l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim aveva riferito giovedì, prima dell'annuncio di Vance, che i negoziatori iraniani avevano bisogno di vedere segni di attuazione dell'accordo provvisorio da parte degli Stati Uniti prima che potessero iniziare i successivi round di colloqui di pace, e che non c'era conferma che la loro delegazione si sarebbe recata a Ginevra. Vance e la delegazione statunitense erano pronti a partire non appena i piani per i colloqui fossero stati finalizzati, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca in una nota di giovedì sera.

Ma la logistica di questi negoziati non è mai stata semplice o prevedibile, si legge nella nota. Non c'è stata una risposta immediata da parte del governo iraniano. Il viavai diplomatico sulla cerimonia programmata e la foto di rito aggiunge incertezza sulla possibilità di trovare una tregua duratura per una guerra regionale che ha ucciso almeno 7.000 persone, fatto salire i prezzi dell'energia alle stelle e scosso i mercati globali.

Israele, che non è stato incluso nei colloqui di pace e si è distanziato dall'accordo tra Stati Uniti e Iran, ha continuato a combattere contro il gruppo militante filo-iraniano Hezbollah in Libano, sollevando anche interrogativi sulla tenuta dell'intesa. A Washington, alcuni alleati repubblicani del presidente Donald Trump al Congresso hanno messo in dubbio se egli abbia concesso troppo per porre fine al conflitto, impopolare tra la maggior parte degli americani.

Trump aveva scritto in precedenza che avrebbe posto fine alla guerra solo con la resa incondizionata dell'Iran, ma il memorandum da lui firmato con l'Iran prevede invece un alleviamento delle sanzioni economiche, lo sblocco di beni per decine di miliardi di dollari e l'immediata concessione di deroghe statunitensi per l'esportazione del petrolio iraniano. La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che Trump ha firmato l'accordo per disperazione e ha segnalato che i prossimi colloqui sul programma nucleare iraniano, tra le ragioni addotte da Trump per iniziare la guerra, non saranno facili.

Se la parte americana vorrà essere troppo esigente, non lo accetteremo, ha affermato in un messaggio scritto. L'accordo concede ai negoziatori 60 giorni per raggiungere un'intesa sullo stato del programma nucleare iraniano, salvo proroga concordata da entrambe le parti, e istituisce un fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari per l'Iran e altri incentivi finanziari. Vance ha dichiarato che Washington cercherà anche di limitare i missili a lungo raggio dell'Iran.

Quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra quasi quattro mesi fa, Trump ha detto di voler distruggere il programma nucleare iraniano per assicurarsi che non potesse mai sviluppare armi nucleari, porre fine alla capacità di Teheran di colpire i suoi vicini, impedirle di sostenere i militanti anti-israeliani alleati nella regione e consentire agli iraniani di rovesciare il loro governo teocratico. Nell'accordo, l'Iran ha ribadito la sua posizione decennale di non voler ottenere o sviluppare armi nucleari, posizione messa in dubbio da una successione di presidenti statunitensi.

Ha inoltre accettato il down blending in loco delle sue scorte di uranio altamente arricchito e le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in quanto membro del Trattato di Non Proliferazione, respingendo la richiesta di Trump di rimuovere il materiale dal paese. I funzionari statunitensi affermano che i negoziati potrebbero comunque produrre un accordo solido sul programma nucleare iraniano, con l'obiettivo di superare quello del 2015 tra Iran, Stati Uniti e altri paesi che Trump ha stracciato durante il suo primo mandato.

Ma i critici sostengono che l'Iran sia ora in una posizione più forte, avendo resistito a un attacco di una superpotenza, esercitando il controllo sullo Stretto di Hormuz e ottenendo preziose deroghe alle sanzioni finanziarie. L'Iran ha dichiarato che continuerà a esercitare il controllo su Hormuz in collaborazione con il vicino Oman attraverso lo stretto e intende far pagare alle navi tariffe per servizi che non esistevano prima della guerra, anche se afferma che non verranno addebitate tariffe durante il periodo di negoziazione di 60 giorni.

In Libano, dove oltre un milione di persone sono state sfollate a causa dei combattimenti, le forze israeliane hanno lanciato nuovi attacchi aerei all'alba di giovedì, sollevando dubbi su quanto Trump sia disposto a spingere i suoi alleati in guerra a fermare un'offensiva che ora si è impegnato a concludere





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