Vicky Krieps: La complessità dei ruoli e la libertà di essere

L'attrice Vicky Krieps racconta la sua predilezione per i personaggi complessi, il suo percorso di liberazione dalle aspettative e le sfide della maternità e della vita privata. Un'intervista che esplora l'onestà, l'intuizione e la ricerca di autenticità nel lavoro e nella vita.

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Un’attrice deve essere bella e dire le cose giuste, possibilmente limitandosi a parlare dei costumi e dei paesaggi. Mi suggerivano di partecipare a certe feste, di socializzare… Ero diventata quasi paranoica: e se avessero ragione loro? Ho avuto bisogno di un percorso verso la liberazione.

E che ci troviamo davanti è rimasta la stessa (con l’intensità un po’ sofferta, i sorrisi e i rossori) che avevamo incontrato nel 2018 perdi Paul Thomas Anderson: lei, al primo film stellare, descriveva senza timore reverenziale (anzi! ) «l’atmosfera quasi religiosa» sul set e il rapporto con il veterano Daniel Day-Lewis, che aveva appena annunciato il ritiro dalle scene.

Storici (la principessa Sissi in Il corsetto dell’imperatrice, la poetessa e scrittrice Ingeborg Bachmann in Reise in die Wüste, la criminale nazista Ilse Koch in Monster) o di fantasia (ultimo, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch). Tutti con un comune denominatore, però: il motivo della predilezione ce lo aveva già spiegato in quell’incontro di otto anni fa: «Vengo da una famiglia di avvocati, sensibili all’impegno sociale.

Mio nonno, sopravvissuto ai campi di concentramento, era un politico socialista (contribuì ad abolire la pena di morte in Lussemburgo) e ci ha insegnato a lottare per i nostri valori, a non cedere al “sistema”». Un noir con Dustin Hoffman e Bill Murray diretto da Andy García, ma intanto è arrivato nelle nostre sale aver lasciato la professione di avvocato dandosi alla scrittura, aver iniziato frequentazioni lesbo.

Niente “santini”, comunque: nel mondo di Vicky non esiste il bianco-o-nero, esiste la complessità. Nella sceneggiatura ho percepito una forma enorme e pura di onestà che mi ha subito attratto: non ne vedo in giro e nemmeno attorno a me ne percepisco tanta. Ho avvertito una specie di “chiamata”: dovevo contribuire a questo ritratto sincero offrendogli la mia sincerità. Io non “recito”: libero la mente e resto presente, reattiva.

Ascolto e rispondo. Scelgo le parti fidandomi dell’intuizione, mi serve sentire una “connessione”, altrimenti rifiuto. Molti non capiscono: “Ma è un progetto prestigioso”. Oppure: “È stato scritto per te”, o “Ha un budget illimitato”.

A un certo punto Clémence riflette: “Ero incinta e mi figuravo di gestire la maternità nella maniera che ritenevo giusta, supponevo che sarebbe stato possibile”. E poi capisce che non lo è. Lo stesso è successo a me. Avevo 26 anni, abitavo a Berlino e aspettavo un bambino, convinta di poter restare me stessa.

Ma nel momento in cui mia figlia è nata, l’ho avvertito: dovevo aderire al ruolo (Krieps ha avuto Elise, 15, e Noah, 11, dall’ex compagno, il collega Jonas Laux, ndr )! E non so nemmeno spiegarvi da cosa sia scaturita la sensazione: forse da come ti parlano, da come ti guardano… Ho capito che potevo fare a modo mio, sì, purtroppo non sarebbe stato facile.

“Stringimi forte”: il film di Mathieu Amalric con Vicky Krieps è al cinema (scrolla le spalle) Quando ho lasciato il mio compagno, ai bambini sono state riferite dicerie pesanti. Mi sono chiesta: devo combattere questa narrazione – sbagliata su di me? Alla fine ho deciso di lasciar perdere: capiranno che li amo e quanto li amo. Ancora oggi propongo loro un rapporto di amicizia.

Desidero che mi ascoltino perché convinti di quello che sostengo, non per rispetto verso la mamma: devono essere liberi di non essere d’accordo





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