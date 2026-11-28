Coalizione centro-destra trionfa a Victoria, ponendo fine a 12 anni di governo Laburista. One Nation esclusa dall'asse parlamentare.

I conservatori si preparano a vincere le elezioni dello stato australiano di Victoria sabato, bloccando un eventuale salto di qualità del partito anti-immigrazione One Nation e scacciando un governo laburista impopolare dopo più di un decennio di potere. Il premier uscente Ben Carroll ha riconosciuto la sconfitta, affermando che gli elettori vogliono cambiamento e che il messaggio ricevuto è inequivocabile.

Trionfo Liberal-National e fine dominazione Laburista

La coalizione di centro-destra composta da Liberali e Nazionalisti sta per conquistare la maggioranza degli 88 seggi della Camera bassa statale, secondo le proiezioni iniziali dell'Australian Broadcasting Corp. Questa vittoria segna la fine di dodici anni di regola del Partito Laburista in un territorio storicamente considerato uno dei principali bastioni del partito di centro-sinistra australiano.

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L'analista elettorale dell'ABC, Casey Briggs, ha dichiarato circa un'ora e mezza dopo la chiusura dei seggi che la coalizione di opposizione non vedrà crescere il proprio punteggio al punto da consentire ai Laburisti di formare un nuovo governo. Il Partito Laburista è proiettato a vincere un numero di seggi ben inferiore ai 45 necessari per la maggioranza assoluta, scivolando dai 54 seggi precedenti.

Impatto sulle forze populiste e contesto economico

Il successo elettorale potrebbe suonare come un campanello d'allarme per i governi laburisti nello stato più grande del Nuovo Galles del Sud e a livello federale, dove le prossime consultazioni elettorali si svolgeranno in un clima di pressioni economiche simili a quelle affrontate a Victoria. Tuttavia, il risultato rassicura l'establishment politico australiano sul fatto che le forze populiste che stanno ridisegnando il panorama europeo e nordamericano non abbiano ancora preso saldamente piede nel paese.

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Il Partito One Nation, fondato da Pauline Hanson nel 1977, aveva visto un'impennata nei sondaggi negli ultimi dodici mesi a causa della crescente frustrazione per i costi delle abitazioni, l'immigrazione e i livelli di vita. Nonostante si fosse posizionato come l'equivalente australiano del presidente statunitense Donald Trump, dell'Alternative for Germany e del Reform UK britannico dopo la sconfitta della coalizione conservatrice federale nel 2025, il partito è proiettato a vincere zero o al massimo un seggio alla Camera bassa.

Nuovo governo e sfide future per la leadership

Il risultato suggerisce che, nonostante il dibattito sempre più acceso su inflazione, alloggi e immigrazione, gli elettori australiani preferiscono esprimere il proprio malcontento attraverso i partiti tradizionali piuttosto che affidare il potere a movimenti anti-establishment. Il Partito Laburista ha governato lo stato per ventitré degli ultimi ventisette anni, ma questo recente wipeout era ampiamente prevedibile a causa di dodici anni di amministrazione segnati anche dalla più lunga chiusura al mondo di una città durante la pandemia, Melbourne.

La leader dei Liberali, Jess Wilson, di trentasei anni, è attesa per parlare a un evento di campagna sabato sera. Se la coalizione confermerà la maggioranza, diventerà la premier più giovane e la prima donna a ricoprire questo ruolo nello stato, prendendo il posto di Ben Carroll tra i membri Laburisti che hanno perso il proprio seggio in una regione un tempo considerata inespugnabile.