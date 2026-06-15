Video di sorveglianza mostra le ultime ore di Alisya e Sarah Di Giacinto prima della scomparsa

Le sorelle Di Giacinto, 12 e 16 anni, sono state riprese mentre lasciavano un bar a Civitella Alfedena alle 21:26 del 6 giugno; poco dopo hanno abbandonato la casa famiglia, facendo scattare una grande operazione di ricerca.

Le indagini sulla misteriosa scomparsa delle sorelle Di Giacinto, Alisya, 12 anni, e Sarah, 16 anni, hanno avuto un nuovo impulso grazie alla diffusione di un video girato poche ore prima che le giovani lasciassero la casa famiglia di Civitella Alfedena , nell'Aquilano.

Il filmato, catturato da una telecamera di sorveglianza di un bar di zona, mostra le due ragazze mentre, vestite di abiti scuri e con le sneakers bianche, attraversano rapidamente i tavolini alle 21:26 di sabato 6 giugno. Il padre delle ragazze, presente nel locale, le riconosce immediatamente e descrive il loro atteggiamento come quello di chi era determinato a uscire, ma senza apparire agitato o disperato.

L'immagine, ora molto condivisa sui social, ha permesso alle forze dell'ordine di confermare che le due sorelle si trovavano ancora nei pressi del bar pochi minuti prima di sparire dalla struttura di accoglienza.



Pochi minuti dopo l'incidente, le sorelle, originarie di Minturno, provincia di Latina, avrebbero lasciato la casa famiglia in piena notte, facendo perdere le loro tracce.

Secondo le testimonianze di alcuni operatori della struttura, Alisya e Sarah avrebbero chiuso la porta della loro stanza alle ore 02:00, uscendo poi da una finestra laterale che dava su un cortile interno. L'ultimo avvistamento confermato da un testimone oculare risale alle 02:15, quando le due camminavano in direzione della strada provinciale 645, diramazione che collega Civitella Alfedena con il centro del comune.

Da quel momento, non è stato possibile ricostruire il loro percorso né individuare il luogo in cui si siano fermate. Le autorità hanno avviato una vasta operazione di ricerca, coinvolgendo volanti della Polizia di Stato, Carabinieri, volontari della Protezione Civile e cani addestrati, che setacciare le zone boschive e le viuzze secondarie dell'area.

La madre delle ragazze, ancora in lacrime, ha chiesto aiuto ai cittadini, lanciando un appello tramite i media locali affinché chiunque avesse visto qualcosa di sospetto nei dintorni di Civitella Alfedena o fosse stato avvicinato dalle due ragazze quel pomeriggio, si faccia avanti.



Nel frattempo, la Procura di L'Aquila ha aperto un fascicolo d'inchiesta per furto di minore e scomparsa, avviando anche una verifica sulle procedure di sicurezza della casa famiglia.

Si sta valutando se la struttura abbia seguito tutti i protocolli di sorveglianza previsti dalla legge, soprattutto riguardo alla gestione delle chiavi e alla possibilità di accesso a finestre non monitorate. La Polizia ha appurato che la telecamera del bar ha registrato l'intera scena, ma le registrazioni di tutta la casa famiglia non sono ancora state rese disponibili per motivi investigativi.

Gli inquirenti hanno inoltre interrogato il personale della struttura, i compagni di stanza delle ragazze e gli abitanti del villaggio, senza yet ottenere indizi concreti su un possibile rapimento o su un allontanamento volontario. Il caso ha suscitato un forte clamore mediatico, spingendo anche i giornali nazionali a chiedere una risposta rapida delle autorità regionali e a evidenziare le carenze di supporto per i minori in affidamento.

L'intera comunità di Civitella Alfedena, così come le autorità provinciali, rimangono in attesa di notizie concrete, sperando che la velocità della risposta e la collaborazione dei cittadini possano portare a un ritrovamento sicuro delle due sorelle. Gli appelli di solidarietà si sono moltiplicati sui social, dove gli hashtag #TornaAlisya e #RitornoSarah stanno raccogliendo centinaia di messaggi di sostegno, con la speranza che ogni piccola informazione possa fare la differenza.

La vicenda, ancora in evoluzione, continua a tenere banco su radio, televisioni e testate online, a testimonianza della preoccupazione che una scomparsa così repentina abbia suscitato in tutta la regione dell'Abruzzo





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