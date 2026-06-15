Videocittà 2021: l'acqua come tema centrale tra arte, scienza e sostenibilità

Il festival Videocittà, diretto da Francesco Rutelli, trasforma Roma in un laboratorio di creatività contemporanea con installazioni, performance e talk dedicati all'acqua, tra cui la presenza di Apparat e l'installazione luminosa Unda sul Gazometro.

Il festival Videocittà , sotto la direzione di Francesco Rutelli , pone l'acqua al centro della sua indagine artistica e culturale, non solo come risorsa naturale e scientifica, ma come principio generativo, urgenza climatica e suggestione artistica in grado di unire musica, videoarte e intelligenza artificiale.

L'evento si trasforma in un laboratorio a cielo aperto di creatività contemporanea, grazie a una fitta programmazione di installazioni immersive, incontri e performance audiovisive. Tra i protagonisti più attesi, il genio tedesco dell'elettronica Apparat, al secolo Sascha Ring, vincitore del David di Donatello per la colonna sonora di Capri-Revolution e autore delle musiche della serie Dark, che offre una doppia partecipazione: l'installazione In Lympha, con la sua traccia Black Water reinterpretata per il quindicesimo anniversario, colonna sonora di un'opera immersiva prodotta da Eni all'interno dell'Opificio 41, e un set speciale sul Main Stage del Gazometro l'11 luglio, tra sonorità ambient, sperimentazione ed elettronica pura.

La novità visiva che cambia lo skyline romano è Unda: per la prima volta la struttura del Gazometro G4 diventa un'opera d'arte luminosa visibile solo dall'esterno, con un gioco di luci e laser ispirato al moto perpetuo del mare. Sul fronte scientifico, Ocean Suite, curata dal Cmcc sulla rampa del Gazometro G3, traduce in suoni e musica oltre settant'anni di dati sui mutamenti climatici e sul fenomeno di El Niño.

Il programma artistico, curato da Damiana Leoni e Rä di Martino, include artisti internazionali come Shahzia Sikander, il collettivo Flatform, Cecilia Bengolea e Monira Al-Qadiri, oltre a una serata dedicata ad Adrian Paci. La proposta musicale sul Main Stage ospita anche Mace con un AV Dj set, Populous, Nziria e il duo Sara Persico & Mika Oki.

Lo spazio intellettuale è affidato ai talk Aqua, curati da Rutelli, e agli Aqua Talk condotti da Simone Arcagni, che esplorano il tema dell'acqua da prospettive geopolitiche, storiche e ingegneristiche, dai sistemi idraulici dell'Antica Roma alla gestione delle risorse sottomarine globali. L'Agorà è riservata ai professionisti del settore.

Tra i momenti clou, l'incontro con Filmmaster dell'11 luglio: per i suoi cinquant'anni, l'azienda svelerà il processo creativo dietro l'uso dell'acqua come perno narrativo della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026





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