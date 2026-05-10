Vienna ha inaugurato ufficialmente la settimana dell'Eurovision Song Contest 2026 con la cerimonia aperta sul Rathausplatz, dove i rappresentanti dei 35 Paesi partecipanti hanno sfilato per inaugurare la competizione e incontrare i fan.

Vienna ha inaugurato ufficialmente la settimana dell'Eurovision Song Contest 2026 con la tradizionale Opening Ceremony sul Rathausplatz, dove i rappresentanti dei 35 Paesi partecipanti hanno sfilato davanti a migliaia di fan lungo un tappeto turchese di 200 metri, dal Burgtheater al Municipio della capitale austriaca. A dare il via alla cerimonia è stato il sindaco di Vienna, Michael Ludwig, che ha salutato artisti e delegazioni aprendo simbolicamente il conto alla rovesci verso la finale del concorso europeo della canzone.

Vienna ha inaugurato ufficialmente la settimana dell' Eurovision Song Contest 2026 con una cerimonia aperta sul Rathausplatz , con i rappresentanti dei 35 Paesi partecipanti sfilando lungo un tappeto turchese da Burgtheater al Municipio della capitale austriaca.

Il sindaco di Vienna, Michael Ludwig, ha aperto la cerimonia, salutando gli artisti e le delegazioni, che ha accolto la musica della ORF Radio-Symphonieorchester Wien e della Woodstock Allstar Band. Il vincitore dell'edizione precedente, JJ, ha chiuso la sfilata con una versione del brano 'Wasted Love' accompagnato dall'orchestra. Il cantante italiano Sal Da Vinci ha debuttato nel tappeto turchese e ha parlato della bellezza e della cultura viennese. Molti fan hanno potuto incontrare artisti come Boy George.

L'artista svizzera Veronica Fusaro ha ricordato le sue origini italiane durante gli incontri con la stampa. Con questa cerimonia è stato inaugurato anche l'Eurovision Village, il principale punto di incontro per i fan, con maxi-schermi e concerti dedicati alla finale





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