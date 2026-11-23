Trentesima edizione di Vienna sul Lago alla Reggia di Venaria con ventisei debuttanti in Scarpette Rosse. Premi e raccolta fondi per la prevenzione della violenza sulle donne.

Si è svolta sabato 21 novembre la trentesima edizione del Gran Ballo Vienna sul Lago presso la Reggia di Venaria Reale in Piemonte. L'evento ha riunito ventisei debuttanti provenienti dall'Italia e dall'estero in una serata dedicata all'eleganza classica e alla sensibilizzazione sociale contro la violenza di genere. Le giovani partecipanti hanno danzato con gli aspiranti guardiamarina dell' Accademia Navale di Livorno, indossando un dettaglio simbolico fondamentale per l'occasione. Sotto gli abiti bianchi tradizionali, tutte le debuttanti hanno calzato scarpette rosse per aderire al progetto internazionale Scarpette Rosse.

La scelta simbolica delle Scarpette Rosse

La decisione di includere le scarpette rosse nel dress code non è casuale ma rappresenta un gesto preciso di contrasto alla violenza sulle donne. Questa edizione ha coinciso con il mese dedicato alla lotta contro la violenza di genere, trasformando un accessorio di danza in un potente messaggio di sensibilizzazione. La struttura visiva dell'evento ha così unito la tradizione della danza in bianco e nero con il colore della protesta e della memoria. Le coreografie della serata sono state affidate a Barbara Protti, professionista con una vasta esperienza internazionale nella danza contemporanea.

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Come si svolge l'evento e gli ospiti

La Reggia di Venaria si è trasformata in un palcoscenico di solidarietà e alta moda per la notte di gala. Per la prima volta, le protagoniste femminili hanno indossato creazioni esclusive della maison americana Morilee New York. L'organizzazione ha curato ogni dettaglio per garantire che l'aspetto estetico non oscurasse il messaggio istituzionale e umanitario della serata. La presenza degli allievi dell'Accademia Navale di Livorno ha aggiunto un elemento di disciplina e tradizione militare alla cerimonia danzante.

I Premi Costanzo e i riconoscimenti

Durante la serata sono stati assegnati i Premi Costanzo, riconoscimenti intitolati alla memoria del generale Delio Costanzo, uno dei fondatori dell'iniziativa. Paola Quattrini, nota attrice del teatro, cinema e televisione italiana, ha ricevuto il premio nella categoria Artisti. Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, è stato premiato per la categoria Stampa per il suo impegno nel giornalismo. Martina Berta, atleta italiana di successo, ha ottenuto il riconoscimento nel settore sportivo per i suoi risultati e la sua figura pubblica.

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Il premio Fair Play for Life 2026

Il progetto Vienna sul Lago stesso ha ricevuto un prestigioso riconoscimento sotto forma di Fair Play for Life 2026. Questo premio sottolinea l'importanza dell'etica e della fair play applicate anche nelle iniziative sociali e culturali. L'evento ha incluso l'esecuzione in anteprima italiana dell'Inno del Fair Play, un brano destinato alla presentazione internazionale a Parigi nel mese di dicembre. Questa presentazione anticipata ha dimostrato l'impegno internazionale dell'iniziativa piemontese nella promozione dei valori sportivi e civili.

La raccolta fondi per SOS Villaggi dei Bambini

Oltre alla parte culturale e istituzionale, la serata ha dedicato spazio significativo alla raccolta fondi a favore dei bambini in difficoltà. Le risorse raccolte verranno devolute interamente a SOS Villaggi dei Bambini Onlus, un'organizzazione operante nel sostegno dei minori e delle famiglie in crisi. Maria Grazia Lanzani, presidente dell'associazione, ha utilizzato la tribuna per richiamare l'attenzione sulle conseguenze della violenza domestica sui minori. Ha ricordato come i bambini siano spesso testimoni silenziosi delle aggressioni subite dalle madri, subendo ferite psicologiche profonde.

Le parole di Marina Chiarelli sulla prevenzione

Marina Chiarelli, assessora alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Piemonte, ha offerto una visione istituzionale sull'importanza della prevenzione. Chiarelli ha dichiarato che la cultura può svolgere un ruolo fondamentale nella lotta alla violenza sulle donne. Ha specificato che l'educazione culturale forma le coscienze, promuove la parità di genere e contribuisce a costruire relazioni basate sulla libertà e sul rispetto reciproco. La sua intervento ha confermato il sostegno della Regione Piemonte alla missione sociale dell'evento di Vienna sul Lago.