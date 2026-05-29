Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia per motivi di sicurezza

Il Prefetto di Reggio Emilia ha vietato i concerti di Kanye West e Travis Scott previsti per il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena della città. La decisione è stata presa a seguito delle istanze presentate dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia riguardo il concerto di Kanye West al 'Pulse of Gaia Festival'. Intanto, a Roma, l'estate si preannuncia calda non solo per le temperature, ma anche per gli eventi climatici estremi. A giugno, Roma offre un calendario ricco di eventi e spettacoli imperdibili. A Milano, invece, una bizzarra superstizione vede i cittadini e i turisti fare le piroette sui testicoli di un toro per portare fortuna. Gli italiani, sensibili alle crisi e alle carestie nel mondo, si sentono sempre più stanchi. L'attore Francesco Pannofino lancia un appello per Unhcr: 'Torniamo a sentire'. Caterina Balivo ha recentemente mostrato la sua casa elegante a Roma, con una libreria di design da 3mila euro, una vasca a incasso e una terrazza con vista sulla Capitale. Alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 29 maggio 2026, non è stato centrato nessun 6 né 5+, ma sono stati centrati dieci 5 da 15mila euro. Il tennista Jannik Sinner ha espresso preoccupazione per la sua salute e ha annunciato la sua voglia di staccare e fare accertamenti. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo un doppio incidente con il suo Suv senza fermarsi. Le foto dei passanti hanno immortalato la scena.

Il Prefetto di Reggio Emilia , Salvatore Angieri, ha vietato i concerti di Kanye West e Travis Scott previsti per il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena della città.

La decisione è stata presa a seguito delle istanze presentate dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia riguardo il concerto di Kanye West al 'Pulse of Gaia Festival'. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per esaminare i profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alle performance dei due artisti.

Dopo una valutazione complessiva che ha tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni, dell'elevato afflusso di pubblico previsto e del rischio di contromanifestazioni, il Prefetto ha adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 2 del Tulps, disponendo il divieto di entrambi i concerti. La decisione è stata presa per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Intanto, a Roma, l'estate si preannuncia calda non solo per le temperature, ma anche per gli eventi climatici estremi.

La Capitale si trova in cima alla classifica degli eventi climatici estremi dell'estate e gli esperti invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche. A giugno, Roma offre un calendario ricco di eventi e spettacoli imperdibili. A Milano, invece, una bizzarra superstizione vede i cittadini e i turisti fare le piroette sui testicoli di un toro per portare fortuna. Gli italiani, sensibili alle crisi e alle carestie nel mondo, si sentono sempre più stanchi.

L'attore Francesco Pannofino lancia un appello per Unhcr: 'Torniamo a sentire'. Caterina Balivo ha recentemente mostrato la sua casa elegante a Roma, con una libreria di design da 3mila euro, una vasca a incasso e una terrazza con vista sulla Capitale. Alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 29 maggio 2026, non è stato centrato nessun 6 né 5+, ma sono stati centrati dieci 5 da 15mila euro.

Il tennista Jannik Sinner ha espresso preoccupazione per la sua salute e ha annunciato la sua voglia di staccare e fare accertamenti. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo un doppio incidente con il suo Suv senza fermarsi. Le foto dei passanti hanno immortalato la scena





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