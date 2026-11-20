Il parlamento vietnamita approva la riforma della legge fondiaria per velocizzare gli espropri a Hanoi, riducendo i poteri contrattuali degli agricoltori e favorendo i progetti infrastrutturali.

Il parlamento vietnamita ha approvato una nuova normativa il 21 novembre a Hanoi per accelerare le procedure di esproprio dei terreni destinati a progetti speciali. Questa decisione legislativa mira a rimuovere gli ostacoli che hanno finora ritardato lo sviluppo delle infrastrutture e la realizzazione di iniziative industriali in tutto il paese. La misura riduce significativamente il potere contrattuale degli agricoltori locali rispetto alle autorità governative durante le fasi di acquisizione dei fondi.

Dettagli tecnici sulla procedura di esproprio

Le autorità potrebbero emettere decisioni di espropriazione prima dell'approvazione definitiva dei piani di indennizzo, purché non sia richiesto alcun reinsediamento forzato e i progetti siano stati previamente resi pubblici. Questa disposizione specifica si applica esclusivamente ai progetti di importanza nazionale, alle iniziative urgenti di investimento pubblico e ai casi in cui più del 75% degli utenti interessati dei terreni espropriati abbia espresso il proprio consenso. L'obiettivo è semplificare i tempi burocratici per gli investitori e lo stato, garantendo che le procedure avanzino senza intoppi significativi.

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Posizioni delle parti e opposizione parlamentare

Chris Luong, socio dello studio legale CNC Counsel specializzato in edilizia e infrastrutture, ha dichiarato che la disposizione sembra concepita per facilitare l'attuazione tempestiva dei progetti prioritari. Egli ha sottolineato che il testo mantiene comunque le necessarie garanzie procedurali a tutela delle parti coinvolte. Tra i 479 deputati dell'Assemblea Nazionale, cinque hanno votato apertamente contro la revisione della legge fondiaria, mentre otto non hanno espresso alcun voto. La normativa è stata approvata con un ampio margine di sostegno, riflettendo la volontà politica di prioritizzare lo sviluppo economico.

Safeguards e impatto sul settore agricolo

Il Ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente Trinh Viet Hung ha informato il parlamento che la legge introdurrà nuove tutele per le persone i cui terreni vengono espropriati. Le nuove norme includono una protezione più forte per il reinsediamento, il supporto ai mezzi di sussistenza per un periodo fino a tre anni e l'accesso a una formazione professionale ampliata. La riforma potrebbe essere particolarmente rilevante per i terreni agricoli, dove l'espropriazione è meno probabile che richieda il reinsediamento delle famiglie, rispetto ai casi che coinvolgono proprietà residenziali.

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Impatto reale e prossimi passi legislativi

La controversia fondiaria è stata a lungo un tema sensibile in Vietnam, dove i negoziati sul risarcimento si trascinano spesso per anni e occasionalmente scatenano proteste nel paese strettamente controllato. A Hanoi, alcuni residenti lungo il Fiume Rosso hanno già organizzato manifestazioni per Opporsi a un piano di sviluppo immobiliare da 28 miliardi di dollari che potrebbe colpire circa 280.000 persone. Un altro caso di alto profilo coinvolge un progetto di golf sostenuto dalla Trump Organization nella provincia settentrionale di Hung Yen, che include terreni agricoli acquisiti da residenti locali.

Entrata in vigore e contesto normativo

La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2027, dopo un periodo di transizione necessario per l'adeguamento delle amministrazioni locali. I legislatori hanno inoltre approvato una nuova legge sulla sicurezza dei dati che amplia il controllo statale sui flussi transfrontalieri e sui dati sensibili. Il Parlamento ha approvato anche modifiche al codice penale che eliminano la pena di morte per sei reati, tra cui il traffico di stupefacenti e lo stupro minorile, segnando un cambiamento storico nel quadro giuridico del Vietnam.