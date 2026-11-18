Il Vietnam e la Russia hanno concordato di rafforzare la collaborazione nei settori energetico, nucleare e delle rinnovabili durante il vertice APEC a Shenzhen.

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente vietnamita To Lam hanno concordato giovedì di approfondire significativamente la cooperazione bilaterale nel settore energetico. L'accordo è stato siglato durante i colloqui ufficiali svolti a margine del vertice dei leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina. L'incontro rappresenta un passo concreto verso l'intensificazione dei legami strategici tra i due paesi in un contesto geopolitico complesso.

Condivisione di tecnologie e competenze energetiche

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato esplicitamente al presidente vietnamita To Lam che Mosca è pienamente disponibile a condividere la propria esperienza nello sviluppo energetico, oltre a fornire tecnologie avanzate e supportare la formazione del personale vietnamita. Questa offerta mira a facilitare la transizione energetica del Vietnam, che sta affrontando una crescente richiesta di elettricità. Il governo vietnamita ha confermato in un comunicato ufficiale l'impegno di entrambe le parti a sfruttare queste competenze tecniche per modernizzare l'infrastruttura locale.

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Ampliamento della collaborazione nel petrolio e gas

I due leader hanno discusso dettagliatamente l'ampliamento della collaborazione esistente nei settori del petrolio e del gas naturale. Le aziende russe sono già attive in Vietnam da decenni, operando attraverso joint venture e progetti offshore che hanno storicamente sostenuto l'economia energetica nazionale. Questa continuità collaborativa sarà ora potenziata per garantire una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e una maggiore efficienza nelle operazioni di estrazione e distribuzione delle risorse fossili.

Nuovi fronti nelle energie rinnovabili e nucleare

È stato inoltre concordato di promuovere nuove aree di cooperazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle energie rinnovabili e del nucleare civile. Il Vietnam sta procedendo con i piani per rivitalizzare il proprio programma nucleare, un passo cruciale per soddisfare la domanda di elettricità in forte aumento nel paese. La Russia si propone come partner chiave per questo sforzo, offrendo know-how specialistico che potrebbe accelerare la realizzazione di nuovi impianti di generazione a basso tenore di carbonio.

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Significativo dispiegamento militare russo ad APEC

Questi negoziati diplomatici avvengono in un contesto segnato da una marcata presenza militare russa nella regione. Questa settimana, la Russia ha messo in atto il più significativo dispiegamento di aerei militari in tutta l'Asia orientale in oltre un decennio. La manovra è coincisa con il vertice APEC, sottolineando l'importanza strategica che Mosca attribuisce alle relazioni con i paesi asiatici e alla propria capacità di proiezione di potere a distanza.

Impatto economico e prossimo futuro delle relazioni

I due leader si sono inoltre impegnati a rafforzare i legami economici, commerciali e di investimento in senso più ampio, andando oltre il singolo settore energetico. L'atterraggio di bombardieri strategici russi, scortati da aerei cisterna a lungo raggio, all'aeroporto di Danang in Vietnam, simboleggia la volontà di cementare queste alleanze. I prossimi passi includeranno likely la negoziazione di nuovi trattati commerciali e la creazione di piattaforme congiunte per l'innovazione tecnologica sostenibile nel Pacifico.