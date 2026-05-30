Il massimo leader del Vietnam, To Lam, ha dichiarato che i migliori legami con la Cina potrebbero aiutare la pace e la sicurezza della regione. Egli ha anche sottolineato l'importanza delle relazioni con gli Stati Uniti. Il Vietnam non sceglie da che parte stare, ha detto Lam, poiché la sua politica estera è basata sulla diplomazia flessibile.

Il massimo leader del Vietnam , To Lam, ha dichiarato che i migliori legami con la Cina potrebbero aiutare la pace e la sicurezza della regione.

Egli ha anche sottolineato l'importanza delle relazioni con gli Stati Uniti. Il Vietnam non sceglieva da che parte stare, ha detto Lam, poiché la sua politica estera è basata sulla diplomazia flessibile. Questo approccio ha permesso al Vietnam di mantenere buone relazioni con paesi come la Cina, gli Stati Uniti e altri grandi poteri. Il presidente vietnamita ha anche ribadito la posizione del suo paese di voler risolvere le dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale sulla base del diritto internazionale.

La Cina ha rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale, che sono molto sentite in Vietnam. Entrambi i paesi rivendicano le isole Paracel e Spratlys. La situazione è particolarmente tesa poiché il Mar Cinese Meridionale è un importante passaggio commerciale e strategico. Il Vietnam sta cercando di aumentare il proprio profilo diplomatico, cercando di mantenere buone relazioni con la Cina, gli Stati Uniti e altri grandi poteri.

Il presidente To Lam ha anche parlato della necessità di rafforzare la legge internazionale, di creare driver di crescita inclusiva e sostenibile e di iniziare un dialogo e una trasparenza. Egli ha anche sottolineato l'importanza di mantenere la fiducia tra le nazioni. Il Vietnam sta cercando di raggiungere lo status di paese sviluppato entro il 2045, con un obiettivo di crescita del 10% del PIL quest'anno e di aumenti decennali negli anni successivi.

Nonostante le sfide, il presidente Lam ha detto che i target rimanevano 'all'interno della portata'





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