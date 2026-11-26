Le autorità vietnamite intercettano migliaia di animali rubati per la carne, segnando un cambio di rotta nel contrasto al crimine e nelle abitudini culturali.

A Hanoi, Phan Trung Thanh, studente di economia di 24 anni e responsabile della comunicazione per il SNNC Dog and Cat Rescue Center, gioca con un gatto nel più grande rifugio per animali abbandonati e rubati il 4 novembre 2026. Questa scena quotidiana evidenzia la lotta contro il traffico illegale che colpisce gli animali domestici in Vietnam.

Kieu Minh Phuong, un commerciante di ceramica di 40 anni, cerca il suo gatto calico di 9 anni, Dom, in un mercato roadside ai margini di Hanoi. Phuong teme che l'animale sia stato rubato, una possibilità confermata dalle molte storie di proprietari che ritrovano i loro animali in questi mercati affollati. I suoi dubbi sono fondati alla luce delle numerose denunce ricevute sui gruppi Facebook dedicatisi al recupero di animali smarriti.

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Operazioni Di Polizia E Arresti Recent

La polizia vietnamita ha segnalato il fermo di decine di sospetti ladri di animali quest'anno, accusati di aver rubato migliaia di cani e gatti destinati alla macellazione. Il crimine è classificato giuridicamente come furto di proprietà, nonostante la vendita e il consumo di carne di cane e gatto rimangano legali nel paese. L'ultima operazione di successo ha visto le forze dell'ordine di Ho Chi Minh City arrestare 12 persone accusate di aver rubato 2.700 gatti nel mese scorso.

In aprile, la polizia di Hanoi ha arrestato cinque persone coinvolte nel furto di oltre 300 gatti. I criminali operano solitamente nelle ore notturne, utilizzando motociclette per trasportare sacchi, nastro adesivo e armi improvvise, inclusi generatori di shock improvvisati, per sottomettere le loro vittime animali. Questi metodi brutali sono stati riportati nelle pubblicazioni giornalistiche gestite dalla polizia.

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Cambiamento Culturale E Mercato Nero

I criminali sfruttano il punto di convergenza di un cambiamento culturale in una nazione di 100 milioni di abitanti. I giovani vietnamiti vedono sempre più cani e gatti come animali da compagnia, ma la domanda di carne persiste tra le generazioni più anziane. Un conducente di camion di 50 anni di Haiphong, Tran Thanh, ha dichiarato che la carne di gatto è un piatto preferito dalla classe lavoratrice, spesso preferita al maiale o al pollo perché accompagna bene il vino di riso.

Per circa 23 dollari, un gruppo di sei persone può condividere una zuppa di carne di gatto, un'abitudine che alcuni creda aumenti la vitalità o scacci la sfortuna. Tuttavia, la crescente proprietà di animali domestici offre ai ladri più bersagli da colpire. I prezzi variano notevolmente, con un cane vivo che vale circa 1,50 dollari al chilogrammo e un gatto che raggiunge i 5 dollari al chilogramma, valori significativamente superiori al salario minimo nazionale che varia tra 69 centesimi e 99 centesimi all'ora.

Impatto Economico E Iniziative Governative

Non esistono figure ufficiali sulle dimensioni del mercato, ma un rapporto del 2020 di Four Paws International stimava che oltre 5 milioni di cani e 1 milione di gatti venissero macellati annualmente. Le attitudini in cambiamento stanno tuttavia colpendo l'industria, che ha assistito a un declino costante negli anni. Tran Huu Thanh, un ex proprietario di ristorante di carne di cane di 70 anni, ha chiuso la sua attività nel 2019 dopo un calo significativo delle vendite.

Gli sforzi del governo municipale di Hanoi per limitare il commercio risalgono al 2018, quando fu chiesto ai residenti di smettere di mangiare questa carne per migliorare l'immagine della città e ridurre il rischio di rabbia. L'anno scorso, il governo ha lanciato un programma pilota per incoraggiare i commercianti a cambiare professione attraverso la formazione professionale. Secondo il Vietnam Investment Review, gestito dal ministero delle finanze, 28 imprese avevano già effettuato questo cambio di attività dopo un anno dall'inizio dell'iniziativa.

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Nonostante le leggi che richiedono la prova di origine per gli animali venduti, l'applicazione rimane debole a Hanoi. Tre dei cinque operatori dei banchi intervistati da Reuters in un mercato umido non conoscevano la provenienza dei loro animali. Il SNNC Dog and Cat Rescue Center interviene spesso chiamando per comprare gli animali a prezzi superiori a quelli di mercato per sottrarli alla macellazione, sottolineando la gravità della crisi.