Vietnam: polizia sequestra oltre 400 gatti destinati al commercio illegale della carne

Un'operazione della polizia a Ho Chi Minh City ha portato al sequestro di più di 400 gatti rubati e destinati al mercato nero della carne felina. Molti animali sono morti a causa delle pessime condizioni di detenzione, mentre i sopravvissuti ricevono cure veterinarie. Nove persone arrestate, 40 gatti restituiti ai proprietari. L'evento evidenzia l'entità del traffico illegale in Vietnam.

Un'operazione della polizia di Ho Chi Minh City ha portato al sequestro di oltre 400 gatti destinati al commercio illegale della carne felina in Vietnam .

Gli animali, molti dei quali cuccioli e gatte incinte, erano tenuti in condizioni degradanti e non tutti sono sopravvissuti. I felini ancora in vita sono ora assistiti da veterinari e volontari in un centro di pronto soccorso temporaneo. La polizia ha anche restituito circa 40 gatti ai legittimi proprietari, mentre altri 260 rimangono sotto la custodia delle forze dell'ordine come prove nell'ambito dell'indagine.

Sono state arrestate nove persone, tra cui membri di un gruppo specializzato nel furto e nella raccolta di gatti per la filiera del mercato nero. L'organizzazione Humane World for Animals Vietnam, che ha collaborato alle operazioni, ha sottolineato la portata del fenomeno: migliaia di gatti vengono rubati ogni mese per essere macellati e consumati, spesso nei ristoranti.

La direttrice nazionale Phuong Tham ha descritto lo stato di grave trauma fisico e psicologico degli animali sequestrati, molti dei quali apparivano magri e debilitati. Il dottor Karanvir Kureja, responsabile della campagna per la fine del commercio di carne di cane e gatto, ha affermato che l'operazione rappresenta sia un promemoria dell'estensione del commercio, sia un segno del mutare degli atteggiamenti in Vietnam verso questa pratica crudele.

La priorità ora è garantire condizioni di cura adeguate per gli animali sotto custodia della polizia e lavorare per il loro reinserimento o il ritorno alle famiglie. Questo episodio evidenzia la persistenza di un commercio illegale su scala nazionale e la crescente sensibilità verso il benessere animale nel Paese





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