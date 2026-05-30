Vietnam: relazioni con la Cina e gli Stati Uniti per la pace e la sicurezza regionale

Il presidente vietnamita To Lam ha dichiarato che migliorare i legami con la Cina potrebbe contribuire alla pace e alla sicurezza della regione, ma ha sottolineato l'importanza anche delle relazioni con gli Stati Uniti. In un'intervista con Reuters, il leader ha affermato che non c'è contrasto tra il rafforzamento delle relazioni con la Cina e la risoluzione delle controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale. Lam ha ribadito la posizione a lungo sostenuta dal Vietnam di risolvere le dispute sulla base del diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Il presidente ha anche sottolineato l'importanza di avere buone relazioni con le potenze mondiali per affrontare questioni importanti, come l'erosione delle regole internazionali e la crisi di sviluppo, incluso il rallentamento della crescita e il cambiamento climatico. Lam ha inoltre espresso la sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi di crescita ambiziosi del Vietnam, che mira a diventare uno stato completamente sviluppato e ad alto reddito entro il 2045.

Il presidente vietnamita To Lam ha dichiarato che migliorare i legami con la Cina potrebbe contribuire alla pace e alla sicurezza della regione, ma ha sottolineato l'importanza anche delle relazioni con gli Stati Uniti .

In un'intervista con Reuters, il leader ha affermato che non c'è contrasto tra il rafforzamento delle relazioni con la Cina e la risoluzione delle controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale. Lam ha ribadito la posizione a lungo sostenuta dal Vietnam di risolvere le dispute sulla base del diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il presidente ha anche sottolineato l'importanza di avere buone relazioni con le potenze mondiali per affrontare questioni importanti, come l'erosione delle regole internazionali e la crisi di sviluppo, incluso il rallentamento della crescita e il cambiamento climatico. Lam ha inoltre espresso la sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi di crescita ambiziosi del Vietnam, che mira a diventare uno stato completamente sviluppato e ad alto reddito entro il 2045





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vietnam Cina Stati Uniti Mar Cinese Meridionale Relazioni Internazionali Pace E Sicurezza Sviluppo Economico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

***Ue: Commissione, Stati membri usino fondi Coesione per crisi energeticaFitto: riprogrammare per dare sollievo a famiglie e imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mag - La Commissione europea invita gli Stati...

Read more »

Gli Stati Uniti ripristinano la sanzione contro la relatrice delle Nazioni Unite Francesca AlbaneseLa mossa del Tesoro è arrivata dopo che una corte aveva sospeso la precedente sentenza in seguito ad un appello vinto dall'amministrazione americana. Albanese è stata accusata di aver sostenuto le cause della Corte penale internazionale contro alcuni membri del governo israeliano e di aver minacciato gli interessi nazionali americani.

Read more »

Il presidente vietnamita To Lam avverte sulla crescente incertezza e rischi del mondoIl presidente vietnamita To Lam ha lanciato un avvertimento sulla crescente incertezza e rischi che affliggono il mondo, durante la sua keynote address al vertice sulla sicurezza dell'IISS Shangri-la Dialogue a Singapore.

Read more »

Vietnam: migliorare i legami con la Cina per la pace e la sicurezza della regioneIl massimo leader del Vietnam, To Lam, ha dichiarato che i migliori legami con la Cina potrebbero aiutare la pace e la sicurezza della regione. Egli ha anche sottolineato l'importanza delle relazioni con gli Stati Uniti. Il Vietnam non sceglie da che parte stare, ha detto Lam, poiché la sua politica estera è basata sulla diplomazia flessibile.

Read more »