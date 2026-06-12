Vietnam, smantellato gruppo che preparava centro truffe online su larga scala

Le autorità vietnamite hanno arrestato quattro persone sospettate di voler istituire un importante hub per frodi telematiche. L'operazione, condotta dopo la scoperta di affitti di resort e ville per ospitare decine di truffatori, ha permesso il sequestro di centinaia di dispositivi elettronici. L'FBI mette in guardia sulla crescita esponenziale di questa minaccia nel Sud-Est asiatico. Amnesty International segnala che in Cambogia molti complessi restano attivi nonostante le repressioni.

La polizia vietnamita ha smantellato un gruppo sospettato di voler creare nel paese un centro di truffe online su larga scala, secondo quanto riferito venerdì dalle autorità, mentre le reti criminali estendono le loro operazioni in tutto il Sud-Est asiatico.

L'operazione, condotta nella provincia di Phu Tho, ha permesso di scoprire e neutralizzare un gruppo transnazionale collegato a organizzazioni criminali specializzate in frodi online attive in Cambogia. Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha reso noto in un comunicato che l'intervento ha impedito la realizzazione di quello che è stato definito un importante hub di truffe in territorio vietnamita. Sono state arrestate quattro persone, tra cui un cittadino cinese e tre vietnamiti.

Gli investigatori hanno precisato che il gruppo aveva affittato numerosi resort, agriturismi e ville nelle città di Hanoi, Lao Cai e Phu Tho con l'intento di ospitare decine di individui nella fase preparatoria. Molti degli arrestati avevano già maturato esperienza lavorando in centri di truffa in Cambogia. Durante i blitz sono stati sequestrati decine di computer, centinaia di telefoni cellulari e vari dispositivi connessi a internet, ritenuti strumenti per le frodi online.

La polizia ha sottolineato che il sito stava per diventare pienamente operativo. Il ministero ha dichiarato che il raid ha impedito la formazione di un centro di frodi transnazionale su larga scala e ad alta tecnologia all'interno del Vietnam, contribuendo così a salvaguardare la sicurezza nazionale e a proteggere i beni dei cittadini.

Il vicedirettore dell'FBI, Andrew Bailey, intervenendo in una conferenza stampa virtuale mercoledì, ha definito i complessi dediti alle truffe online come una delle minacce più significative per il mondo contemporaneo. Bailey ha avvertito che l'impatto di tali operazioni nel Sud-Est asiatico sta crescendo in modo esponenziale.

Ha spiegato che le attività sono gestite da reti transnazionali sofisticate che spostano illegalmente persone, denaro e tecnologia attraverso i confini, sfruttando la debolezza delle istituzioni e l'emergere di nuovi strumenti digitali per espandere la loro influenza globale. Parallelamente, Amnesty International ha pubblicato lunedì un rapporto in cui si evidenzia che decine di presunti complessi di truffe globali in Cambogia continuano a operare nonostante una lunga campagna di repressione da parte delle autorità locali





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