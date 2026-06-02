Vigile urbano fa esplodere botti e spaventa i cavalli della parata del 2 Giugno: quattro feriti e quindici cavalli feriti sulla Colombo

Un vigile urbano romano ha accidentalmente fatto esplodere una batteria di botti durante le prove della parata del 2 Giugno, spaventando trenta cavalli che sono fuggiti in via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di quattro feriti e quindici cavalli con lesioni alle zampe. L'agente rischia sanzioni disciplinari e procedimenti penali.

Un vigile urbano di 51 anni ha accidentalmente causato il panico tra i cavalli della parata del 2 Giugno a Roma . L'incidente è avvenuto quando l'agente, durante una prova, ha acceso una batteria di botti (fuochi d'artificio) nei pressi di Caracalla, spaventando circa trenta cavalli che si sono imbizzarriti e sono fuggiti al galoppo lungo la via Cristoforo Colombo.

L'evento ha provocato quattro feriti tra il personale e quindici cavalli con danni alle zampe. Il vigile, che ha subito ammesso le proprie responsabilità, rischia ora serie conseguenze disciplinari e possibili procedimenti penali per lesioni colpose aggravate, danneggiamento e esplosioni non autorizzate in luogo pubblico. L'uomo, appassionato di moto e immersioni, è sposato con tre figli.

Dopo aver gestito una ditta di impianti elettrici e una società di manutenzione caldaie, aveva vinto nel 2025 il concorso per vigile urbano, venendo assegnato al reparto motociclisti. Il Comandante della Polizia di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha definito l'accaduto un gesto sciocco, frutto di un'usanza malsana che si ripete da anni tra i plotoni durante le prove, sottolineando che questa volta le conseguenze sono state gravi.

Ha precisato che non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati e che la sospensione del vigile spetterà all'autorità giudiziaria. Ha anche chiarito che i fuochi usati non provenivano da sequestri ma erano stati acquistati liberamente per una festa conviviale al termine delle prove. Il Comandante ha concluso affermando che, nonostante l'ingenuità con cui è stato compiuto il gesto, i responsabili dovranno pagare per quanto accaduto





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