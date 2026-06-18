Vignetta AI su chat Atm scatena polemiche: 'È satira', si difende l'autore

Dopo il caso delle chat sessiste tra dipendenti Atm, una vignetta generata con intelligenza artificiale dalla pagina 'Tranvieri di Milano' solleva nuove controversie. L'autore si difende: è solo satira, nessun legame con i protagonisti dello scandalo.

Il caso delle chat sessiste tra dipendenti Atm continua a generare polemiche, e stavolta al centro delle critiche c'è una vignetta satirica realizzata con l'intelligenza artificiale.

L'immagine è stata diffusa sulla pagina Facebook 'Tranvieri di Milano', che conta oltre 21 mila follower, e ha scatenato un acceso dibattito online. Il fondatore della pagina, che si presenta con lo pseudonimo 'Stefralusi' e si definisce un ex macchinista della metropolitana, ha risposto alle accuse prendendo le distanze dai lavoratori coinvolti nello scandalo.

'Non ho alcun legame con le persone finite al centro della vicenda', ha dichiarato al Corriere della Sera, cercando di chiarire la sua posizione. La vignetta in questione immagina un bando per l'assunzione di conducenti di tram con requisiti paradossali, tra cui l'invito a essere 'totalmente indifferenti all'aspetto fisico delle persone' e a 'guidare, non commentare'. Per l'autore, si tratta di semplice satira, ma molti utenti non hanno gradito.

Sotto il post sono comparsi decine di commenti indignati: c'è chi parla di contenuto offensivo, chi contesta l'uso improprio della satira e chi chiede provvedimenti. Non mancano però anche messaggi di chi minimizza l'accaduto e punta il dito contro la passeggera che ha diffuso le chat originali, fotografando sul cellulare le conversazioni contenenti commenti sessisti e immagini ottenute dalle telecamere di sorveglianza.

Stefralusi ribadisce la propria posizione e sostiene che la vignetta fosse soprattutto una critica alle recenti dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che nei giorni scorsi aveva chiesto ad Atm un'indagine approfondita e misure severe qualora fossero emerse responsabilità. L'ex macchinista interviene anche sul tema della privacy: pur condividendo la linea di Atm sulla tutela dei dati, ritiene che la passeggera avrebbe dovuto segnalare l'episodio direttamente ai vertici aziendali, evitando che il materiale uscisse dai canali ufficiali.

La vicenda solleva interrogativi sul confine tra satira e offesa, e su come gestire la diffusione di contenuti potenzialmente lesivi in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale rende facile creare immagini provocatorie. Il dibattito è destinato a continuare, con molte voci che chiedono maggiore responsabilità sia da parte dei creatori di contenuti che delle piattaforme social





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