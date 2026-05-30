Villa Borghese: un cuore verde rinnovato per Roma tra restauro e sport

In occasione della 100ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena, Sport e Salute presenta i restauri delle fontane e dei monumenti di Villa Borghese, con progetti futuri per servizi, verde e spazi sportivi.

In occasione della 100ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena, Sport e Salute ha presentato una serie di interventi di restauro e valorizzazione che hanno interessato il cuore verde di Roma : Villa Borghese .

L'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, insieme al presidente della Fise Marco Di Paola, ha illustrato la visione per il futuro del parco, definendolo “il cuore pulsante della città, un cuore verde straordinario”. Durante la visita di inaugurazione delle opere restaurate, è stato sottolineato come Villa Borghese debba diventare un modello di inclusività e bellezza, capace di attrarre turisti e generare indotto economico, simile a quanto accaduto a New York con Central Park.

“Quando fu costruita, la famiglia Borghese non voleva una villa chiusa per loro stessi, ma aperta per tutto il popolo. Era già inclusiva al momento della sua costruzione”, ha ricordato Nepi Molineris, evidenziando l’importanza di preservare e migliorare questo patrimonio. Tra gli interventi restaurati spicca la Fontana dei Cavalli Marini, simbolo della collaborazione tra Sport e Salute e la Sovrintendenza capitolina.

Federica Pirani, direttrice del Patrimonio Artistico delle Ville Storiche, ha spiegato: “Porto questa collaborazione come esempio: sono da sempre convinta che da decoro nasca decoro, ogni cittadino che vede cose belle le percepisce come proprie e avverte il dovere di difenderle”. Il restauro è stato seguito passo dopo passo, e l’evento è stato anche l’occasione per ripercorrere i numerosi interventi realizzati dal 2017 nell’area, grazie al concorso ippico internazionale.

Marco Di Paola ha aggiunto: “Poter fare un evento sportivo di livello mondiale, apprezzato in tutto il mondo, al centro di Roma in una gemma della cultura e dell’ambiente come Villa Borghese, riuscendo a lasciarlo più bello di come lo abbiamo trovato, per noi è un orgoglio”. I progetti per il futuro non si fermano al restauro.

Nepi Molineris ha annunciato: “Abbiamo idea di continuare a lavorare sul Galoppatoio, sulla parte monumentale, prenderci cura sempre del verde, ma anche di lavorare sui servizi, come la connettività digitale, gli arredi urbani, i kids corner per accudire i neonati o i cestini per il riciclo. Cose semplici che rappresenteranno la via principale per la gestione futura”.

L’obiettivo è rendere Villa Borghese un luogo che soddisfi la voglia di fare sport di tutti, soprattutto dei più giovani, creando amicizia e socializzazione attraverso lo sport.

“Abbiamo appena chiuso un capitolo lungo 10 anni, ma siamo qui proprio per aprirne un altro”, ha concluso l’ad. La sinergia con gli “Amici di Villa Borghese” è stata definita una scommessa vincente, come ha sottolineato Van Buren: “Se qualcuno, nove anni fa, avesse scommesso in un’alleanza fra gli Amici di Villa Borghese e Sport e Salute, oggi sarebbe probabilmente milionario”





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