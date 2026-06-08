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Villa Certosa, la villa di Berlusconi in vendita per 500 milioni: più grande del Vaticano con bunker e 7 piscine

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Villa Certosa, la villa di Berlusconi in vendita per 500 milioni: più grande del Vaticano con bunker e 7 piscine
Villa CertosaBerlusconiPorto Rotondo
📆6/8/2026 9:50 AM
📰leggoit
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La storica villa di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo è sul mercato con una richiesta record di circa 500 milioni di euro. La proprietà, più estesa del Vaticano, comprende un parco di 580.000 mq, villa principale con 14 camere e 14 bagni, sette piscine, bunker atomico e molte altre strutture di lusso. Le foto inedite svelano il Paradiso mediterraneo dell'ex premier.

Villa Certosa , la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi , è in vendita con un prezzo vicino ai 500 milioni di euro, rendendola la proprietà privata più costosa mai immessa sul mercato italiano.

L'immobile, situato a Porto Rotondo in Sardegna, si estende per 580.477 metri quadrati di parco, equivalenti a circa 83 campi da calcio, e include una villa principale di 4.500 metri quadrati con 14 camere da letto e 14 bagni, sette piscine all'aperto, sette ville per gli ospiti, campi da golf e da calcio, un eliporto, un bunker atomico, una grotta di Nettuno, un orto medicinale, un'area per la talassoterapia e persino un vulcano artificiale. Le foto inedite diffuse dall'agenzia immobiliare Carolwood mostrano un compendio di lusso mediterraneo, con ampie logge e terrazze che offrono viste mozzafiato sul Golfo di Marinella.

Acquistata da Berlusconi negli anni Ottanta, la proprietà si è progressivamente allargata attraverso l'acquisto di ville limitrofe, tra cui quelle degli eredi di Adelina Tattilo e di Saro Balsamo. Dopo la morte dell'ex premier nel 2023, gli eredi hanno deciso di mettere in vendita il complesso, affidando il mandato a Sotheby's con il supporto di Knight Castle Re per il Medio Oriente e Carolwood per gli Stati Uniti.

Nonostante l'interesse di potenziali acquirenti come il sultano del Brunei, miliardari arabi e catene alberghiere, al momento non è stato ancora siglato alcun contratto

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