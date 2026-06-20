Villa Novare: Storia, Paesaggio e Filosofia Vitivinicola in Valpolicella

Un'approfondimento sulla Tenuta Villa Novare in Veneto, tra la villa palladiana, il Brolo secolare e la produzione di vini di alta qualità come Amarone e Valpolicella, con accenni alle dichiarazioni del presidente di Confindustria sulla missione cancellata a Miami.

L'azienda agricola Villa Novare , situata in Veneto, rappresenta un esempio straordinario di integrazione tra architettura, paesaggio e viticoltura. La tenuta si sviluppa attorno a una villa palladiana del Settecento, con un parco romantico e un Salone delle Muse che ospitò personalità come il poeta Ippolito Pindemonte.

Il cuore dell'attività è il Brolo, un recinto di pietra di 3,5 chilometri che protegge 22 ettari di vigneto, concepito fin dal 1735 come dispositivo agricolo e culturale. La famiglia Bertani è presente in Valpolicella dal Cinquecento e ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della viticoltura: Gaetano Bertani nell'Ottocento introdusse il sistema Guyot e l'alta densità di impianto, mentre il più recente Gaetano è considerato uno dei padri dell'Amarone moderno.

Oggi i fratelli Giovanni e Guglielmo guidano l'azienda con una filosofia orientata a finezza, misura e longevità, evitando scorciatoie tecniche. L'appassimento per Amarone e Recioto avviene naturalmente su arelle di canna nei fruttai storici, mentre le microvinificazioni separano parcelle e selezioni massali. Il Brolo dei Poeti, cru antico situato sulla parte alta del brolo su marne e roccia calcarea, produce l'Amarone più raro della casa, solo nelle annate eccezionali.

La gamma dei vini include l'Amarone Classico Riserva, con affinamento di 66 mesi in grandi botti, il Valpolicella Classico Superiore con quota di Oseleta, e il Pràgal Rosso Verona IGT. Altri prodotti sono il Lepiga Soave, il Torre Pieve Chardonnay IGT, il Decima Aurea Merlot IGT e il Garda DOC, quest'ultimo espressione dell'impegno dell'azienda anche nella produzione di vini senza alcol.

Parallelamente, il presidente di Confindustria ha espressorammarico per l'annullamento della missione economica italiana a Miami, definendola un "ennesimo schiaffone" a seguito dello scontro tra Meloni e Trump, e ha lanciato un allarme sulla necessità di agire rapidamente su energia, difesa e capitali per evitare che la Cina possa avere un impatto negativo sull'economia italiana





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