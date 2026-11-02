Villa Vie Odyssey: naufragio finanziario della crociera residenziale

Villa Vie Odyssey sospende operazioni in Cambogia. Causa: costi carburante e geopolitica. Passeggeri evacuati, proprietario Petterson ammette responsabilità.

L'ambizioso progetto di una crociera residenziale perpetua, simbolo di uno stile di vita senza confini, ha subito un arresto improvviso e drastico nel porto di Sihanoukville, in Cambogia. La nave da crociera Villa Vie Odyssey, che prometteva un viaggio circolare intorno al globo, è stata evacuata mentre era attraccata, segnando la fine immediata delle operazioni per centinaia di passeggeri. Questa sospensione ha trasformato il sogno di una vita trascorsa in mare per un numero significativo di ospiti in una crisi finanziaria e logistica senza precedenti.

Le cause geopolitiche del collasso economico

Il motivo principale dello stop definitivo riguarda l'improvviso e vertiginoso aumento dei costi operativi, direttamente collegato allo scenario geopolitico globale. Secondo quanto dichiarato da Pettersson, l'organizzatore del progetto, la società aveva sviluppato un piano finanziario che prevedeva il pareggio del flusso di cassa entro il secondo trimestre del 2026. Tuttavia, le azioni intraprese da Stati Uniti e Israele a fine febbraio hanno causato un picco estremo nei prezzi del carburante marino, definito MGO.

Also read «Volevo vivere sulla nave da crociera per vent'anni, appena salito ho capito che era la mia casa. Ora è tutto finito, non rivedrò quei soldi». La storia di Joel Greiff

Il costo del combustibile è schizzato da una media di circa 600 o 700 dollari a tonnellata metrica, livello abituale per Villa Vie, a quasi 2.000 dollari a marzo a Singapore. In Cambogia, i prezzi hanno raggiunto i 2.200 dollari, con cifre ancora più elevate registrate a Manila. Pettersson ha sottolineato come la società sia troppo piccola rispetto alle grandi compagnie di crociera per attutire tali oscillazioni di mercato, definendo la guerra in Iran come l'elemento determinante per il fallimento dell'impresa.

Storia delle difficoltà e responsabilità di Pettersson

Le origini di questa crisi affondano le radici ben prima della partenza ufficiale. La Villa Vie Odyssey, una struttura risalente a tre decenni fa, era stata riadattata per il servizio. Inizialmente programmata per salpare da Belfast nel maggio del 2024, l'imbarcazione ha subìto gravi ritardi a causa di problemi meccanici, inclusi guasti al timone, rimanendo in cantiere per mesi. Questi imprevisti hanno generato costi aggiuntivi di 15 milioni di dollari rispetto alle stime iniziali.

Advertisement

Una volta iniziata la navigazione, la situazione non è migliorata. Pettersson si è assunto la piena responsabilità, definendosi senza mezzi termini il cattivo della storia. Ha ammesso di lavorare giorno e notte per risolvere la crisi, sottolineando che i residenti sfrattati contano sulle sue decisioni. Nonostante le critiche, ha rivendicato che il progetto era andato più lontano di qualsiasi tentativo precedente di crociera residenziale, ma ha riconosciuto di non poter vincere contro le forze macroeconomiche attuali.

Conseguenze per i passeggeri e le azioni legali

L'impatto sui passeggeri è stato devastante dal punto di vista emotivo e finanziario. Molti avevano scommesso la propria vita su questo progetto, con alcuni che immaginavano di vivere sulla nave per vent'anni. Barbara Fiegel, 62 anni, a bordo dal dicembre 2024, ha descritto il dolore di dover abbandonare la nave con appena otto ore di preavviso, raccontando di pianti incontrollabili durante lo sbarco con i bagagli. La sensazione predominante è quella di aver perso i risparmi investiti, con la certezza di non rivedere quei soldi.

Oltre al disagio emotivo, alcuni ospiti avevano già intrapreso azioni legali contro la compagnia. Le lamentele riguardavano discrepanze nei servizi e il rumore causato da un campo da pickleball installato sopra le cabine. La reputazione del progetto è stata ulteriormente danneggiata dalle recensioni negative pubblicate da creator di contenuti su piattaforme come YouTube e Substack, che hanno frenato le vendite delle cabine rimaste vuote, aggravando la situazione di liquidità.

Prospettive future e ristrutturazione aziendale

Di fronte al crollo della liquidità, Villa Vie ha tentato misure desperate per la sopravvivenza. Ad aprile, la società ha cercato prestiti dai residenti con tassi di interesse tra il 12% e il 24%, modificando le rotte per risparmiare carburante. A luglio, un nuovo picco nei prezzi ha vanificato la ripresa estiva. Le trattative per una liquidità d'emergenza con Oneil Khosa, ex CEO di Margaritaville, si sono trasformate in un braccio di ferro rischioso conclusosi con il fallimento.

Advertisement

Ora, la società deve affrontare la prospettiva di una ristrutturazione aziendale guidata dal tribunale o di una liquidazione giudiziale. Pettersson ha ammesso che al momento non hanno la capacità finanziaria per sostenere le operazioni normali. L'asset sarà messo in disarmo e protetto finché non verrà trovata una soluzione. Questo capitolo chiude brutalmente un'esperienza che prometteva di essere un'avventura senza fine, lasciando un vuoto economico e personale per tutti i coinvolti.