Villa Vie Odyssey sequestrata a Singapore dopo l'abbandono in Cambogia

La nave Villa Vie Odyssey è stata arrestata a Singapore per ordine di un tribunale. I residenti erano stati lasciati a Sihanoukville, in Cambogia, a causa dei costi del carburante.

La nave da crociera residenziale Villa Vie Odyssey è stata ufficialmente sequestrata a Singapore su ordine di un tribunale locale, segnando un nuovo capitolo nella controversa crisi che ha coinvolto oltre duecento passeggeri. L'Autorità marittima e portuale di Singapore ha confermato che il comando della nave è ora gestito dai creditori, mentre l'equipaggio risultava in buone condizioni fisiche durante il fermo. Questa decisione legale giunge poche settimane dopo che la nave era stata lasciata senza passeggeri nella provincia di Preah Sihanouk, in Cambogia, il 4 novembre 2026.

Sequestro legale e gestione dei creditori

La nave è stata posta sotto arresto giudiziario a Singapore, come dichiarato esplicitamente in un comunicato ufficiale dall'Autorità marittima e portuale di Singapore. I funzionari hanno precisato che non vi sono passeggeri a bordo al momento, e che tutte le misure per il benessere dell'equipaggio sono sotto la diretta responsabilità dei creditori della nave. Il motivo specifico del sequestro non è stato divulgato pubblicamente, ma l'intervento del tribunale sottolinea la gravità della situazione economica e legale che ha portato al blocco delle operazioni commerciali.

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Sospensione delle operazioni in Cambogia

La catena di eventi è iniziata con la decisione di Villa Vie Residences, società con sede in Florida, di sospendere tutte le attività e di far sbarcare i passeggeri nel porto di Sihanoukville. I proprietari della nave hanno giustificato questa mossa drastica affermando che l'aumento dei prezzi del carburante, legato al conflitto in corso nell'area del Medio Oriente che coinvolge l'Iran, aveva reso le operazioni maritime economicamente insostenibili. Questa decisione ha lasciato improvvisamente senza alloggio e senza trasporti decine di persone che avevano stipulato accordi di lungo periodo per vivere a bordo.

Il ruolo di Mikael Petterson e della società proprietaria

Mikael Petterson, fondatore e presidente esecutivo di Villa Vie Residences, ha dichiarato alla CBS News che la gestione della nave è ora passata nelle mani dei creditori. La sua dichiarazione conferma che la compagnia non esercita più il controllo operativo diretto sulla Villa Vie Odyssey. Questo passaggio di potere riflette la difficoltà finanziaria che ha portato alla sospensione delle operazioni, lasciando aperti interrogativi sulla responsabilità legale verso i clienti che avevano investito somme considerevoli nella struttura.

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Impatto sui residenti a lungo termine

La Villa Vie Odyssey era una delle poche navi al mondo a offrire l'opportunità di affittare o acquistare residenze a bordo per periodi lunghi o addirittura permanenti. Molti residenti avevano pagato decine di migliaia di dollari per vivere sulla nave per anni, vedendola come una soluzione abitativa unica. L'improvviso abbandono in Cambogia ha rappresentato uno shock finanziario e logistico per queste persone, che si sono trovate improvvisamente a dover gestire la propria vita terrestre dopo aver investito ingenti somme in un progetto che si è rivelato instabile.

Prospettive future e procedure legali

Con la nave ferma a Singapore e sotto custodia giudiziaria, le procedure legali per la risoluzione della crisi finanziaria e la gestione degli asset sono ora all'ordine del giorno. I creditori stanno valutando i prossimi passi, mentre la comunità dei passeggeri rimane in attesa di risposte concrete sul recupero dei propri investimenti. La situazione resta delicata, con l'attenzione internazionale concentrata sull'esito delle trattative tra i creditori e le parti coinvolte per risolvere le questioni pendenti legate alla proprietà e alla responsabilità della nave.