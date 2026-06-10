Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Villasimius, nuova ordinanza sulla spiaggia di Punta Molentis: dieci euro di ingresso e divieto ombrelloni per la maggior parte dei bagnanti

Ambiente News

Villasimius, nuova ordinanza sulla spiaggia di Punta Molentis: dieci euro di ingresso e divieto ombrelloni per la maggior parte dei bagnanti
VillasimiusPunta MolentisOrdinanza Spiaggia
📆6/10/2026 8:33 AM
📰leggoit
48 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

Il comune di Villasimius ha stabilito nuove regole per la spiaggia di Punta Molentis: costo di dieci euro, prenotazione obbligatoria e divieto di ombreggio tranne che per famiglie con bambini piccoli e over 65. La misura, presa dopo l'incendio del 2025, mira a proteggere l'ecosistema ma solleva questioni sull'accesso ai beni pubblici.

Il comune di Villasimius ha introdotto nuove regole per l'accesso alla spiaggia di Punta Molentis , valide dal 6 giugno al 31 ottobre. La misura più discussa è il divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e qualsiasi sistema di ombreggio, con l'unica eccezione per i nuclei familiari con bambini fino a dieci anni e per gli over 65.

L'accesso alla spiaggia costerà dieci euro al giorno, la prenotazione sarà obbligatoria e la gestione affidata alla società in house Villasimius Srl, mentre i controlli saranno effettuati dalla polizia locale con tre passaggi giornalieri. L'ordinanza, firmata dal sindaco Gianluca Dessì, è motivata dalla necessità di tutelare l'ambiente, salvaguardare gli habitat protetti e garantire la sicurezza dei visitatori, in seguito al devastante incendio del 27 luglio 2025 che colpì il litorale, distruggendo ettari di vegetazione e decine di auto.

La scelta del contingentamento - tariffe, prenotazioni, limitazioni - mira a ridurre il sovraffollamento e il rischio di nuovi incendi, ma al contempo introduce una barriera economica all'accesso a un bene pubblico. Questa decisione, legittima ma discussa, riapre il dibattito sulla compatibilità tra turismo di massa e conservazione degli ecosistemi nelle coste italiane più vulnerabili

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Villasimius Punta Molentis Ordinanza Spiaggia Divieto Ombrelloni Tutela Ambientale

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Temptation Island 2025: Francesca e Danilo, tra chat false e gelosia asfissianteTemptation Island 2025: Francesca e Danilo, tra chat false e gelosia asfissianteLa nuova coppia di Temptation Island, Francesca e Danilo, affronta le tentazioni del reality dopo una crisi scatenata da presunti tradimenti digitali e una gelosia opprimente.
Read more »

Rapporto Eco Media 2025: innovazione sociale e crisi in cima all'attenzione mediatica in ItaliaRapporto Eco Media 2025: innovazione sociale e crisi in cima all'attenzione mediatica in ItaliaIl Rapporto Eco Media 2025, presentato a Roma, analizza la copertura mediatica delle tematiche ambientali in Italia. Innovazione sociale e crisi sono le più citate, con oltre un milione di occorrenze ciascuna. Energia e risorse guadagnano posizioni, mentre la sostenibilità resta centrale. L'evento ha premiato i migliori giornalisti ambientali.
Read more »

Nuovo mercato rionale, completamento previsto per fine estate 2025Nuovo mercato rionale, completamento previsto per fine estate 2025Il cantiere del nuovo mercato rionale è partito alla fine dell'estate 2025, con ritardo rispetto ai tempi previsti. Secondo Società Giubileo, sarà completato per fine estate. Sono terminati scavi e cemento armato, e 32 box del blocco A sono con strutture portanti montate. Mancano rifiniture e il tetto verde, ispirato agli orti vicino alle mura aureliane. Complessivamente 92 attività, di cui 4-5 alimentari, per garantire apertura pomeridiana con bar e somministrazione.
Read more »

Punta Molentis, dieci euro per entrare in spiaggia e ombrelloni vietati (quasi) a tutti: è polemica per le nuove regole a VillasimiusPunta Molentis, dieci euro per entrare in spiaggia e ombrelloni vietati (quasi) a tutti: è polemica per le nuove regole a VillasimiusPunta Molentis, una delle spiagge più spettacolari della Sardegna, diventa a pagamento e contingentata. Dietro l'ordinanza del sindaco c'è il ricordo dell'incendio del...
Read more »



Render Time: 2026-06-10 11:33:36