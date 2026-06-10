Villasimius, nuova ordinanza sulla spiaggia di Punta Molentis: dieci euro di ingresso e divieto ombrelloni per la maggior parte dei bagnanti

Il comune di Villasimius ha stabilito nuove regole per la spiaggia di Punta Molentis: costo di dieci euro, prenotazione obbligatoria e divieto di ombreggio tranne che per famiglie con bambini piccoli e over 65. La misura, presa dopo l'incendio del 2025, mira a proteggere l'ecosistema ma solleva questioni sull'accesso ai beni pubblici.

Il comune di Villasimius ha introdotto nuove regole per l'accesso alla spiaggia di Punta Molentis , valide dal 6 giugno al 31 ottobre. La misura più discussa è il divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e qualsiasi sistema di ombreggio, con l'unica eccezione per i nuclei familiari con bambini fino a dieci anni e per gli over 65.

L'accesso alla spiaggia costerà dieci euro al giorno, la prenotazione sarà obbligatoria e la gestione affidata alla società in house Villasimius Srl, mentre i controlli saranno effettuati dalla polizia locale con tre passaggi giornalieri. L'ordinanza, firmata dal sindaco Gianluca Dessì, è motivata dalla necessità di tutelare l'ambiente, salvaguardare gli habitat protetti e garantire la sicurezza dei visitatori, in seguito al devastante incendio del 27 luglio 2025 che colpì il litorale, distruggendo ettari di vegetazione e decine di auto.

La scelta del contingentamento - tariffe, prenotazioni, limitazioni - mira a ridurre il sovraffollamento e il rischio di nuovi incendi, ma al contempo introduce una barriera economica all'accesso a un bene pubblico. Questa decisione, legittima ma discussa, riapre il dibattito sulla compatibilità tra turismo di massa e conservazione degli ecosistemi nelle coste italiane più vulnerabili





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