Villasimius, regole ferree per Punta Molentis: ombrellone solo per bambini under 10 e over 65, ingresso a 10 euro

Il comune di Villasimius ha introdotto un'ordinanza restrittiva per la spiaggia di Punta Molentis: prenotazione obbligatoria, tariffa di 10 euro, contingentamento a 150 persone e 70 auto al giorno. L'ombrellone è riservato solo a famiglie con bambini piccoli e anziani, scatenando polemiche sul costo e sui servizi carenti.

L'amministrazione comunale di Villasimius ha emanato un'ordinanza, la numero 12 del 5 giugno 2026, che stabilisce un rigoroso regolamento per l'accesso e la fruizione della spiaggia di Punta Molentis durante la stagione estiva, con validità dal 6 giugno al 31 ottobre, salvo proroghe.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Gianluca Dessì, introduce il contingentamento degli accessi e la prenotazione obbligatoria, con l'obiettivo dichiarato di tutelare l'ambiente e gli habitat protetti di questa area naturale, garantendo al contempo la sicurezza dei visitatori. L'ingresso alla spiaggia sarà consentito in un arco orario compreso tra le 8 del mattino e le 20.30, con una tariffa giornaliera di 10 euro a persona, sia per coloro che arrivano in auto che per i visitatori a piedi.

È prevista l'esenzione totale dal pagamento per le persone con disabilità, con diritto a un accompagnamento gratuito per un massimo di tre persone nel gruppo. La gestione dell'ombra costituisce una delle novità più discusse e criticate: è infatti vietato installare ombrelloni, gazebo, tende e strutture simili.

L'utilizzo di un ombrellone è consentito esclusivamente alle famiglie con bambini di età inferiore ai 10 anni e alle persone di 65 anni o più, rappresentando di fatto una limitazione fortemente percepita come iniqua dalla maggioranza dei bagnanti. Parallelamente, l'ordinanza vieta categoricamente di danneggiare la vegetazione, asportare sabbia, pietre o conchiglie, e di abbandonare rifiuti sulla spiaggia o lungo le vie di accesso all'area protetta.

Per quanto riguarda l'accesso via terra, è stabilito un limite massimo di 70 veicoli al giorno, mentre la capienza complessiva della spiaggia non potrà superare le 150 persone contemporaneamente. I controlli sul rispetto delle norme saranno effettuati dalla polizia locale con tre passaggi giornalieri. Le nuove regole, pensate per limitare il carico antropico e preservare l'arenile, hanno innescato un ampio dibattito e numerose critiche sui social media.

Se da un lato molti utenti riconoscono la necessità di preservare un luogo di bellezza straordinaria come Punta Molentis, dall'altro lamentano il costo eccessivo del biglietto, definito un salasso per le famiglie, e denunciano la carenza di servizi essenziali, unitamente alle problematiche strutturali delle strade di accesso dissestate e all'assenza di illuminazione. Tali proteste mettono in luce il conflitto tra le esigenze di conservazione ambientale e quelle di accessibilità e fruibilità pubblica, un dilemma comune a molte località turistiche di pregio





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